Prijatelj Bebi Dol otkrio kroz kakve je tragedije prošla: Progovorio o njenom mužu i gdje pjevačica sada živi

Prijatelj Bebi Dol, Zoran Ćumura, dijeli informacije o njenim životnim tragedijama i trenutnom životu, uključujući i ulazak u rijaliti 'Elita'.

Izvor: Pink printscreen

Zoran Ćumura, beogradski frizer i dugogodišnji prijatelj Bebi Dol, otkrio je brojne detalje koji zanimaju javnost. Govorio je o tome gdje pjevačica danas živi, mogućem ulasku u rijaliti "Elita", njenom privatnom životu, ali i pojedinostima iz sopstvenog života.

Zoran Ćumura, je na početku otkrio kakva je Bebi Dol van javne scene.

"Bebi je jedna mala maca"

- Ona je ista kod kuće i privatno, oblači se ekstravagantno što ja volim, meni tu nema neke razlike. Mi jedno drugo ne gledamo kroz posao. Bebi je jedna mala maca, dobra dušica - kaže on i dodaje:

- Oboje smo rođeni u Beogradu. Otkad znam za sebe, znam za Bebi Dol. Bio sam na jednoj privatnoj žurci u nekom jako lijepom stanu i ona je tu bila sa nekim našim, sad, imali smo neki kontakt zajednički. Upoznali smo se ilagano smo počeli da se družimo. Nije to ništa bilo pretenciozno. To je bilo jako davno. Onda logično smo počeli tu negdje i da sarađujemo, prvo oko kose, a onda i oko tog puštanja muzike i oko svih ostalih stvari. Ona se i pojavljivala u mojoj jednoj izložbi za podršku "Gej Prajda" te godine. Pošto nju mrzi da ide po nedeljama mode, a ja to sve pratim i kao volim te naše mlade dizajnere, ja sve to ispratim i odmah joj slikam: "Uuu, ovo može za Bebi". Mi stalno jedno drugom tako kupujemo neke, pošto ja volim tako neke čudnije komade i ona.

Mnogi ističu da je Bebi teško razumijeti, te je Zoran otkrio koliko je zahtjevna kada je saradnja u pitanju.

- Ta njena zahtjevnost više se oslikava u pravcu muzičara, manje prema meni, jer mi se već znamo i već kad lupam sad je koncert, mi smo već petnaest dana prije toga kao moglo bi ovo, kakvu bi kosu, dužu, kraću, da li ćemo umetke, nećemo. Najmanje vremena ima za moj posao jer je tu najsigurnija, ona se mnogo više se bavi muzikom i onda uglavnom za to pred scenu, pred izlazak i ja imam 15 minuta i uglavnom pored nekih ostavljenih garderoba i hotelskih soba. Mi na kraju uglavnom tu gde se održava koncert kao: "Jel imate neki WC, jel neko, samo petnaest minuta" i onda brže kao kači. Tako da ja uvijek imam najmanje vremena za moj posao tako da mislim da se njena zahtjevnost oslikava više među muzičarima.

Zoran je otkrio i sa kojim javnim ličnostima voli da sarađuje

- Neću da zvuči "ono kao mogu da biram, ali biram". Volim da radim s lijepim ljudima. Radio sam sa Slađanom Milošević. Jako volim da radim s Biljanom Cincarević, ona mi je vječita muza za sve moje, ovaj, mislim da je Biljana u svim mojim projektima, u svim izložbama bila, pjevačica Julija - kaže frizer, ističući da ne gleda televiziju:

- Nemam televizor već 30 godina. Otkad sam radio na televiziji, vodio emisije, ovaj, ne trošim vrijeme na televiziju. Danas to ima na internetu, tako da kad te nešto posebno interesuje, pogledam na Jutjubu. Pošto ja sam ranoranilac, ja ustajem u pet ujutru i sad kako je noć, onda nemam šta da radim dok ne svane. Onda šetam kučiće. Sad ujutru ukucam Bebi, Elita, čisto da propratim ono malo što se dešava.

"Ušla je spremna u Elitu"

Zoran ističe da je Bebi potpisala ugovor na devet mjeseci u "Eliti 10".

- Od one prve "Farme" kad je ušla, kad nije ni znala šta je čeka i ostala sve vrijeme tamo, poslednji put kad je išla nikad nije ulazila to od početka do kraja. Mislim da je ove godine sada vrlo spremno ušla, i znam sigurno da je potpisala ugovor na devet mjeseci, tako da nema tih fora, biću dva mjeseca, biću tri mjeseca pred kraj i mislim da se stabilno, svjesno pripremila za jedan maratonski šou.

Na pitanje šta joj je poručio kad mu je rekla da ulazi u rijaliti kaže:

- Bebi ima neviđeno jedan jako dobar osjećaj za momenat za neke stvari koje ja tu se trudim da naučim od nje. Ona tačno zna kad je pravi momenat za nešto. Tako da mislim da je tako i ovog puta. Imala je te životne tragedije, loše stvari koje su se dešavale s mamom, tatom, tetkom. I mislim da je uzela sebi jednu godinu dana poslije svega toga da se dobro odmori i da joj je ovo sada onako uhvatila zalet. Vidim da joj za sada ide, ide fino i da se dobro snađe.

Frizer je otkrio i da li bi on mogao biti potencijalni učesnik ovog rijaliti formata.

- Pa teško, ali ja sve što u životu kažem ne bih nikad, a onda se to na kraju nekako desi. Tako da ide ono da kažem "nikad ne reci nikad". Nemam ja previše živaca da sedim baš na jednom mjestu, pogotovo ne devet mjeseci. Neko ko ima 20, 25 godina, vjerovatno im je presudan honorar. Neko ko ima 50 kao ja, meni je presudnih mojih godinu dana života. Ali opet kažem, naravno sve ima svoju cijenu i naravno, kao honorar je naravno vrlo bitan. Mislim, ko će da ide da sedi devet mjeseci za par hiljada eura.

Otkriveno gdje živi Bebi

Novac kako kaže, nije bio presudan da Bebi uđe u "Elitu".

- Ja mislim da finansije nisu presudne uopšte, Bebi je radila kod Željka Mitrovića u pozorištu. Oni se znaju. Ona je ipak ispratila taj razvojni put rijalitija, ona je u neku ruku i dio te kuće i prosto cijele te ekipe, tako da je logično da bude i ona tu - kaže on, stavljajući tačku na spekulacije gdje Bebi živi.

- Da li je neko prodao stan ili nije prodao, kakve veze to ima? Ja imam svoju kuću od 500 kvadrata, a živim u iznajmljenom stanu. Meni se kuća nalazi u Krnjači kao, a želim da živim u Knez Mihajlovoj faktički i ja želim da živim tu i meni je lakše da živim u iznajmljenom stanu, a ne bi da prodam kuću jer mi je to deda pravio kuću i tu, i moja sestra ima deo. Ta kuća je ogromna i moj brat i sestra od strica imaju dio. Želim da to sačuvam, da imam tu za stare dane, a meni zbog posla, zbog mog načina života odgovara da živim u centru. Pričali su za Bebi da je dobila otkaz u stanu. Kad joj se majka razboljela, uzela je majku kod sebe da ne živi sama i sa mužem prešla u veći stan. Ništa sporno, samo im je bila potrebna još jedna soba. I taj stan je faktički preko puta tog prethodnog. Znači, nikakve priče da je izbačena da bilo šta, da živi u nekom malom stanu. Živi u troiposobnom stanu sa dvorištem. U zgradi gdje Bebi živi, živi samo ona, pošto je gornji, ima samo dva stana, taj u prizemlju i gore. Gore niko ne živi. Ti ljudi žive u inostranstvu, tako da komšija nema.

Jedno drugom su veliki oslonac i podrška. Od nje je mnogo naučio, a posebno joj se divi zbog požrtvovanosti prema porodici.

- Mnogo sam naučio od nje u smislu. Ona je bukvalno zaustavila cio svoj život, uzela majku kod sebe i ona je zadnjih četiri, pet, šest godina provela samo s majkom. Posvetila joj se 24 sata. Nije platila neku ženu da se brine o majci, nego je radila sve ona sama oko nje. Mislim da je to jedan način da bi svako trebao tako s roditeljima, jer poslije kad ih ne bude bilo, ne možemo ništa da ispravimo više, dok su nam roditelji živi jedna velika škola da dok su nam roditelji živi da vidimo ako smo imali neke razmirice, kao i svi u porodicama što imaju, da se to ispegla i da se nađe neka ravna linija, da kad neko ode ne bude ono: "Nisam stigao da kažem da te volim". Tako da ona je vrlo zrelo razumjela i ona je to tako uradila i s mamom i s tetkom. Zahvalan sam prosto životu što imam nju, da sam tako naučio neke stvarno životne stvari, ovaj, kako se nositi sa problemom. Najlakše je svima da zaradimo pare i da staru osobu stavimo u dom ili da uzmemo dvije žene koje će da ih čuvaju, ali ona je stvarno jako požrtovan prijatelj i ćerka i supruga.

Vidi opis Prijatelj Bebi Dol otkrio kroz kakve je tragedije prošla: Progovorio o njenom mužu i gdje pjevačica sada živi 2. 10. 1969. Bebi Dol Zoran Ćumura i Bebi Dol Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS/Screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Blic / MONDO)