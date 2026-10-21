Ko je njemački reper za kojim je otkinula srpska publika? Bio u zatvoru i ima troje djece, o njemu snimljen dokumentarac

Ko se krije iza pseudonima umjetnika čiju su karijeru pratili brojni skandali i koji večeras nastupa u Beogadu?

Izvor: Instagram/gzuz187

Njemački reper Gzuz doputovao je u Beograd gdje će večeras na rasprodatom koncertu zabavljati domaću publiku. Njegovo pravo ime je Kristofer Jonas Klaus i godinama važi za jednu od najkontroverznijih figura njemačke hip-hop scene.

Kao član hamburškog kolektiva 187 Strassenbande izgradio je karijeru na sirovom uličnom zvuku, nakon čega je otpočeo veoma uspješnu solo karijeru.

Ipak, njegovu biografiju ne čine samo muzički uspjesi,već i višestruki sukobi sa zakonom, zatvorske kazne i javne kontroverze.

Danas, kao suprug Lise Klaußs i otac troje djece, Gzuz pokušava da publici pokaže i drugačiju stranu sebe, a to je učinio i u dokumentarcu "Licht & Schatten", objavljenom na platformi Amazon Prime.

Njegovo umjetničko ime često se povezuje sa izrazom "Ghetto-Zeug unzensiert", što bi se moglo prevesti kao "necenzurisane geto priče“. Postao je poznat kao dio hamburškog kolektiva 187 Strassenbande, a potom je ostvario uspješnu solo karijeru, između ostalog i kroz saradnju sa reperom Bonez MC. Njegova muzika i javni nastupi često su izazivali polemike zbog eksplicitnih tekstova i naglašenog uličnog imidža.

Problemi sa zakonom

2010. osuđen je na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog pljačke prodavnice mobilnih telefona. Kasnije je ponovo imao probleme sa zakonom, uključujući slučajeve povezane sa drogom, oružjem i fizičkim nasiljem.

U martu 2022. sud u Hamburgu osudio ga je u žalbenom postupku na osam mjeseci i dvije nedelje zatvora i novčanu kaznu od 414.000 eura. Presuda se odnosila na nanošenje tjelesnih povreda i kršenje propisa o oružju i eksplozivnim sredstvima. Posebno je odjeknuo slučaj u kojem je udario mladu ženu koja mu je prišla da zatraži selfi.

Ima troje djece

Gzuz je oženjen Lisom Klaus, poznatom i kao Lisa Erdbeer. Par se vjenčao u maju 2022. Njihov odnos je godinama bio tema njemačkih tabloida, kako zbog javnih svađa i ranijih kriza, tako i zbog pomirenja. Prema medijskim izvještajima, imaju troje djece: ćerke Malinu i Emiliju i sina Kristofera, koji je rođen 2024. godine.

Njegova porodica danas zauzima važno mjesto u njegovoj javnoj priči. U dokumentarcu "GZUZ – Licht & Schatten" prikazan je kao suprug i otac koji pokušava da iza sebe ostavi raniji način života, iako se i dalje suočava sa posledicama prošlosti.

"Snimao sam ovaj dokumentarac da bih pokazao da smo i mi obični ljudi. Nismo čudovišta. I zato što sam ponosan na svoju porodicu. Bilo je teško. I samo pisanje je bilo teško. Duboko me je pogodilo".

Gzuz je u intervjuu "Roling Stonu" rekao da je "jednostavno želeo da bude poznat", ali i da je svjestan da "jednog dana ovo više neće funkcionisati".