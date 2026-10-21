Mladić u Živinicama skočio sa trećeg sprata zgrade kada je policija došla da mu pretresa stan.

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Mladić (23) je teško povrijeđen kada je skočio sa trećeg sprata stambene zgrade u Živinicama u Bosni i Hercegovini tokom policijske akcije, piše "Dnevni Avaz". Incident se dogodio danas oko podneva kada su istražitelji Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona došli da pretresu stan mladića na osnovu naredbe Opštinskog suda u Živinicama.

"Prilikom realizacije naredbe za pretresanje i ulaska u prostorije koje su navedene kao predmet pretresanja, došlo je do samopovređivanja muške osobe (23) iz Živinica", izjavila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Mladić je zadobio teške povrede i vozilom Hitne pomoći je prebačen u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Zadržan je na liječenju zbog ozbiljnosti povreda.

Uviđaj su obavili istražitelji Odjeljenja kriminalistićke policije Policijske uprave Živinice. U toku su druge istražne radnje.