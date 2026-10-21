Javni tužilac u Šapcu ispitao je muškarca koji je prijetio komšinici smrću, a pritvor se predlaže zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu saslušao je danas muškarca (46) osumnjičenog da je prijetio komšinici da će je ubiti.

Sumnja se da je osumnjičeni 17.10.2026.godine i 18.10.2026.godine upućivao prijetnje oštećenoj koja stanuje u istoj stambenoj zgradi riječima da će je "Joj prosuti metak u glavu" i da će je "zaklati" tako što je iz svog stana glasno lupao rukama u zid koji razdvaja njegov od stana oštećene, a kada ju je zatekao u hodniku stambene zgrade fizički je nasrnuo na nju i upućivao joj prijetnje.

Prilikom saslušanja osumnjičeni je iznio svoju odbranu, nakon čega je Osnovnom sudu u Šapcu podnet predlog za određivanje pritvora imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju bi osumnjičeni ostankom na slobodi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično djelo i da bi boravkom na slobodi mogao uticati na iskaz svjedoka oštećene, imajući u vidu da i osumnjičeni i oštećena stanuju u istoj stambenoj zgradi.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon ćega će donijeti odluku o daljem postupanju.

(Telegraf/MONDO)