Bivši guverner Narodne banke Mađarske Đerđ Matolči priveden je u Budimpešti zbog sumnje da je učestvovao u prevari i fiktivnim poslovima kojima je napravljena šteta veća od 750 miliona eura

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Bivši guverner mađarske centralne banke Đerđ Matolči, priveden je danas u sklopu istrage o fondacijama osnovanim tokom njegovog mandata, za koje tužilaštvo tvrdi da su prouzrokovale znatnu finansijsku štetu.

Slučaj se odnosi na mrežu fondacija i kompanija koje je centralna banka osnovala pod Matolčijevim vođstvom. Tužilaštvo i policija od početka 2025. istražuju kako je više od 266 milijardi forinti (817 miliona dolara) sredstava centralne banke preusmjereno kroz te subjekte, što je, prema tužilaštvu, prouzrokovalo posebno veliku finansijsku štetu.

Istraga je pokrenuta nakon što je izvještaj Državne revizorske institucije upozorio na sporna ulaganja fondacije koju je osnovala Narodna banka Mađarske (NBH) i kompanije "Optima Investment Ltd", koja je upravljala imovinom fondacije.

Saslušanje i sumnje na prevaru

"U sklopu istrage tužilaštvo je danas saslušalo i privelo bivšeg guvernera NBH Đerđa Matolčija i njegove saučesnike u svojstvu osumnjičenih", saopštilo je tužilaštvo.

Dodali su da je pokrenut postupak za izdavanje međunarodnih potjernica za još dvije osobe, kao i da je Matolči odbio da iznese odbranu.

Matolčijev advokat Pal Batki potvrdio je za Rojters da je njegov klijent priveden.

"Sumnje protiv mog klijenta mogu se sažeti kao veoma složen skup optužbi koje još nismo imali priliku da u potpunosti proučimo i razmotrimo", rekao je Batki.

Mađarski portal Telex, pozivajući se na Batkija, objavio je da je Matolči saslušan zbog sumnje na prevaru kojom je prouzrokovana znatna finansijska šteta, kao i zbog upotrebe falsifikovane privatne isprave.

Advokat je naveo da tužilaštvo traži određivanje pritvora bivšem guverneru, o čemu bi sud trebalo da odluči tokom ove nedjelje.

Matolči je u aprilu izjavio da centralna banka nije imala zakonska ovlašćenja da se miješa u poslovanje fondacija jer su one "djelovale nezavisno".

Premijer Peter Mađar, koji je na izborima u aprilu porazio Viktora Orbana, poručio je da se prethodno poslovanje centralne banke mora istražiti, a njegova vladajuća stranka je u tu svrhu osnovala i parlamentarnu komisiju.

Zaplijenjena imovina i mehanizam navodne prevare

Mađarsko tužilaštvo i policija u maju su zaplijenili oko 92 milijarde forinti (300 miliona dolara) u novcu i hartijama od vrijednosti u sklopu istrage o pranju novca povezanoj sa fondacijama koje je centralna banka osnovala prije nekoliko godina.

Prema navodima tužilaštva, NBH je 2014. godine, tokom Matolčijevog mandata, osnovala fondacije "Pallas Athene" i dodijelila im javna sredstva ostvarena zahvaljujući kursnim razlikama centralne banke.

Pretposljednjeg radnog dana Matolčijevog mandata, 28. februara 2025. godine, fond privatnog kapitala koji je zastupala "Optima" sklopio je ugovor o pozajmljivanju hartija od vrijednosti koji tužilaštvo smatra fiktivnim.

Prema tužilaštvu, cilj sporazuma bio je da se kontrola nad imovinom fondacije prenese "na krug lica na koja bi Matolči nastavio da ima uticaj i nakon isteka guvernerskog mandata, kako bi on i njegov sin mogli da ulažu tu imovinu u sopstvene svrhe radi ostvarivanja dobiti".

(Mondo.rs)