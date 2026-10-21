Dok se demonstranti sukobljavaju sa policijom širom Francuske, jedna građanka pokušala je sama da spriječi pljačkaše da provale u prodavnicu, dok grupe mladih i maloljetnika masovno koriste haos za upade u radnje.

Izvor: X/@FaytuksNetwork

Tokom nereda u Francuskoj, dok su se demonstranti sukobljavali s policijom, snimljen je prizor u kojem jedna građanka sama pokušava da spriječi plačkaše da provale u prodavnicu.

Ipak, dok je pažnja bezbjednosnih snaga bila na barikadama, grupe mladih i maloljetnika iskoristile su haos za masovne pljačke.

A distraught bystander tries to physically block masked looters from ransacking a Franprix supermarket during high school protests in Paris. "Why are you doing this?! This is not the cause!" she screams as employees watch helplessly from inside. https://t.co/DU23Yyrfp1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)October 17, 2026

U Parizu četvrtinu uhapšenih čine upravo maloljetnici, a na meti su se našli butici, prodavnice tehnike i sportske opreme. Samo u Marselju opljačkano je više od 300 radnji, dok su u Lionu izgrednici koristili skutere i trotinete kako bi što brže odnijeli plen.

Dok zapadne zemlje primjenjuju taktiku smirivanja mase, francuska policija na proteste odgovara brutalnom silom jer se još od Napoleona posmatra kao instrument vlasti, a ne servis građana.

Za razliku od ostatka Evrope, gdje se sa demonstrantima pregovara, francuske vlasti barikade vide kao direktan udar na državu i red uspostavljaju silom.

Ova doktrina dovodi do upotrebe izuzetno opasnih sredstava, poput bacača gumenih metaka i šok-bombi od 160 decibela, koji redovno izazivaju teške povrede, gubitak vida i amputacije.

Budući da se u Francuskoj zakoni često donose bez konsenzusa, građani u ulici vide jedino oruđe za borbu, što stvara začarani krug: brutalnost policije radikalizuje demonstrante, a vlast na to odgovara još žešćom primjenom sile.