Pjevačici prije mjesec dana ugrađen stent, sad ponovo završila u bolnici: Mahrina zabrinula poslednjom objavom

Mahrina je nedavno MONDU potvrdila da je čeka nova operacija

Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye

Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, nedavno je operisana u KBC "Zvezdara" gdje joj je ugrađen stent zbog kamena u bubregu. MONDU je nedavno kako je došlo do zdravstvenih komplikacija, koje su se dogodile dok je bila na odmoru na Kipru, ali i da je očekuje nova intervencija.

Sada je izazvala zabrinutost svojih pratilaca na Instagramu, jer je objavila sliku iz bolnice na kojoj se vidi kako prima infuziju.

Pjevačica je pored toga pokazala i čestitku za brzo ozdravljenje koju je dobila, nakon čega su i pratioci počeli da joj šalju poruke podrške i želje za brz oporavak.

“Kad god postane glasno previše ili naporno, sjeti se da imaš svoj mir i nekog ko misli na svaku sitnicu koja ti treba. Neka ti ovo uljepša dan. Tu sam korak iza tebe…”, stoji u poruci koju je Mahrina podelila.

Izvor: Instagram printscreen/mahrinaye

Marina Cvetković (29), poznatija kao Mahrina, u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru.Mahrina je osjetila nesnosne bolove u leđima i dobila visoku temperaturu, nakon čega su ljekari na Kipru rekli da joj je neophodna hitna operacija zbog kamena u bubregu.

Pjevačica je tada operisana u KBC "Zvezdara”, a nedavno je MONDU otkrila da je čeka još jedna intervencija.

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