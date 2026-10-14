Progovorila djevojka koja je živjela u stanu Branke Petrić: Odnijela joj kiriju, a ono što je uradila ne zaboravlja

Mlada studentkinja Marija podijelila je svojevremeno dirljivu priču o nesvakidašnjoj ljudskosti i velikodušnosti istaknute glumice Branke Petrić.

Izvor: Petar Stojanović, MONDO

Po dolasku na studije u prestonicu, Marija je radila čuvajući jedno dete, a roditelji te bebe predložili su joj da iznajmi garsonjeru na istom spratu. Taj stan je bio u vlasništvu poznatog glumačkog para - Bekima Fehmiua i Branke Petrić.

Marijina majka je sa glumicom ugovorila mjesečnu kiriju od 200 eura, što je za njihovu porodicu predstavljao značajan finansijski teret, ali su bili spremni na odricanja kako bi Marija završila fakultet.

"Molim, šta je to?"

Međutim, kada je došao trenutak za plaćanje prve kirije, uslijedio je neočekivani preokret u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP). Branka Petrić je pozvala Mariju da dođe pre predstave kako bi preuzela novac, ponudivši joj ujedno da bude njen gost u pozorištu. Branka je u kostimu sišla na recepciju, a kada joj je studentkinja pružila ugovoreni iznos, glumica je reagovala zbunjeno i odbila punu sumu:

- Molim, šta je to? Ne, ne, tvoja mama mene sigurno nije lijepo razumela, pobogu ti si student, kakvih 200€, to je mnogo, ovo je dovoljno, prenijeli su mediji svojevremeno.

Glumica uzela samo 100 eura

Nakon ovih riječi, glumica je uzela samo jednu novčanicu od 100 eura, dok je drugu vratila studentkinji. Kada ju je zatečena Marija u neverici pitala da li je sigurna u svoju odluku, Branka Petrić joj je toplo odgovorila:

- Naravno da sam sigurna, ni slučajno, nemoj da mi se zahvaljuješ ništa, pozdravi mamu i samo uči.

Zahvaljujući ovom gestu, Marija je od skromne plate od 25.000 dinara i dodatnog rada uspela da finansira stan i život, minimalno opterećujući roditelje. Fakultet je završila na vrijeme, ističući da se tada osećala kao najsrećnija i najbogatija osoba na svijetu i da je postala najveći poštovalac čuvene glumice.

(Blic / MONDO)