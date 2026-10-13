Glasine je pokrenuo španski paparaco Đordi Martin, saradnik emisije "El Gordo y la Flaca", koja se emituje na televiziji Univision.

Izvor: Lepa i Srecna

Kolumbijska zvijezda Šakira ponovo je u centru pažnje zbog svog ljubavnog života.

Kako španski i latinoamerički mediji spekulišu, pevačica je navodno u sve prisnijem odnosu sa bivšim NBA šampionom Seržom Ibakom (37), koji je 12 godina mlađi od nje.

Glasine je pokrenuo španski paparaco Đordi Martin, saradnik emisije "El Gordo y la Flaca", koja se emituje na televiziji Univision. Sve se desilo 07. oktobra, kada je tokom programa pomenuo Ibakino ime, tvrdeći da mu je zajednički poznanik potvrdio priču.

Martin tvrdi da je Ibaka prisustvovao na nekoliko Šakirinih koncerata u Madridu, gdje je pjevačica održala niz nastupa u okviru turneje "Las Mujeres Ya No Lloran".

Izvor: Youtube/ El Gordo Y La Flaca

Prema njegovim navodima, njih dvoje su zajedno privatnim avionom otputovali iz Madrida u Pariz tokom Nedelje mode.

Šakira je u Parizu bila gošća modnog dizajnera Toma Forda, ali, kako navodi peruanski magazin "Caretas", za sada nema objavljenih dokaza da je Ibaka putovao s njom. Prema Martinovim tvrdnjama, pjevačica i košarkaš tek se upoznaju, a njihov odnos još nije definisan kao ljubavna veza.

Ni Šakira ni Ibaka do sada se nisu javno oglasili ovim povodom, pa priča za sada ostaje na nivou medijskih spekulacija.

Ko je Serž Ibaka?

Serž Ibaka rođen je 18. septembra 1989. godine u Brazavilu, glavnom gradu Republike Kongo, a posjeduje i špansko državljanstvo.

Pogledajte kako izgleda Šerž:

Vidi opis Dok pokreće nove parnice sa Pikeom, Šakira upecala 12 godina mlađu NBA zvezdu? Cijeli Holivud bruji o njima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tokom više od decenije u NBA ligi nastupao je za nekoliko klubova, a najveći dio karijere proveo je u ekipi Oklahoma Siti Tandera. Vrhunac je dostigao 2019. godine, kada je sa Toronto Reptorsima osvojio šampionsku titulu.

Uspjehe je bilježio i u reprezentativnoj košarci. Sa selekcijom Španije osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

Nakon NBA karijere nastupao je u Evropi, gdje je igrao za minhenski Bajern i madridski Real. Za Real Madrid poslednji put je nastupio u julu 2025. godine, ali zvanično nije objavio da završava profesionalnu karijeru.

Osim košarke, Ibaka se bavi i muzikom. Godine 2013. osnovao je fondaciju čiji je cilj pružanje pomoći djeci u njegovoj domovini.

Podsjetimo, Šakira je nedavno pokrenula novi sudski postupak protiv bivšeg muža Đerara Pikee, povodom starateljstva.

(Telegraf/MONDO)