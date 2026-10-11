"Ovo je moja nova supruga": Aca Amadeus pokazao 23 godine mlađu partnerku, osvrnuo se na odnos sa ćerkom

Muzičar Aca Amadeus govorio je o ljubavi prema 23 godine mlađoj Barbari.

Izvor: Instagram printscreen

Član "Amadeus benda", Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, nedavno je bio u centru pažnje medija zbog sukoba sa bivšom suprugom i ćerkom.

Muzičar je otkrio u kakvim su sada odnosima, a javnosti je predstavio i svoju 23 godine mlađu vjerenicu Barbaru.

Ovako oni izgledaju:

Aca je istakao da je Barbara njegova nova najveća ljubav, a onda se osvrnuo na odnos sa ćerkom Vaskom koji se popravio zahvaljujući upravo njegovoj novoj partnerki.

"Lijepo je kada se piše o lijepim stvarima. Ovo je moja nova supruga Barbara, to je moja izabranica, moja nova najveća ljubav", izjavio je Aca Amadeus, pa se osvrnuo na svoju naslednicu.

"Sa ćerkom sam za sada okej, zahvaljujući mojoj novoj supruzi", izjavio je on.

O suđenju sa bivšom suprugom

Muzičar se potom osvrnuo na bivšu suprugu, za koju je ranije tvrdio da ga je prevarila sa svojim učenikom. On je otkrio da je naplatio novac od države nakon pravnog spora.

"Ja sam dobio od Tužilaštva 275 hiljada dinara, to je ono što sam ja naplatio od države, što je moja žena tužila mene da sam ja tukao i drogirao, što je jasno da je sve što je ona pričala laž", izjavio je Aca Amadeus u emisiji "Premijera vikend - specijal".

Izvor: Telegraf / MONDO