Šakira i Đerar Pike pojavili su se u Barselonskom Gradu pravde u utorak, 6. oktobra 2026. godine.

Izvor: Instagram printscreen

Šakira i Đerar Pike ponovo su na sudu zbog dogovora koji se tiču njihovih sinova, Milana i Saše, a kolumbijska superzvijezda traži od sudije da promijeni način na koji djeca putuju između Majamija i Barselone kako bi provodila vrijeme sa ocem.

Bivši par pojavio se u Barselonskom Gradu pravde u utorak, 6. oktobra 2026. godine, u okviru postupka koji se tiče sporazuma o posjetama njihovih sinova, koji sada imaju 13 i 11 godina. Šakira i Pike su prethodno postigli sporazum o starateljstvu nakon razvoda 2022. godine, ali pjevačica sada traži izmjene koje se odnose na međunarodna putovanja djece.

Prema saopštenju Šakirinih predstavnika koje su prenijeli španski mediji, pjevačica ne traži od suda da ograniči vrijeme koje Milan i Saša provode sa Pikeom. Umjesto toga, želi da se odgovornost za putovanja između Španije i Sjedinjenih Država ravnomernije raspodijeli.

"Cilj je da trud putovanja između Majamija i Barselone ne padne isključivo na njih", rekli su njeni predstavnici, prema saopštenju koje su prenijeli španski mediji.

Nije joj namjera da smanji vrijeme koje će provoditi sa ocem

U središtu Šakirinog zahtjeva je praktično pitanje koje je nastalo zbog velike udaljenosti između Majamija, gdje dječaci žive sa majkom, i Barselone, gde Pike živi.

Za kraće školske raspuste, Šakira traži da Pike otputuje u Majami kako bi vidio Milana i Sašu, umjesto da djeca putuju u Barselonu.

Pogledajte fotografije Šakire sa sinovima:

Vidi opis Šakira podnijela novi zahtjev zbog starateljstva: Traži promjenu dogovora sa Pikeom oko sinova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Njeni predstavnici su rekli da bi predlog značio da bi tokom kratkih odmora "otac putovao u Majami". Na taj način bi se izbjegla kratka prekookeanska putovanja koja podrazumijevaju promjenu vremenske zone i mogu da poremete rutinu dječaka.

Šakirin tim tvrdi da bi promjena aranžmana putovanja omogućila deci da lakše zadrže svoje školske, društvene i porodične obaveze.

Prema saopštenju, predložena promena ima za cilj zaštitu "emocionalnog, fizičkog i akademskog blagostanja" dječaka.

Šakirani predstavnici posebno su se osvrnuli na mogućnost da njen zahtjev bude protumačen kao pokušaj ograničavanja odnosa bivše zvijezde Barselone sa Milanom i Sašom.

Vidi opis Šakira podnijela novi zahtjev zbog starateljstva: Traži promjenu dogovora sa Pikeom oko sinova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: X printscreen/@PopCulture2000s Br. slika: 8 8 / 8

U saopštenju se navodi da Šakirina namjera nije da "smanji vrijeme koje djeca provode sa ocem". Umjesto toga, ona želi da se teret putovanja između Majamija i Barselone ravnomjernije raspodijeli, umjesto da ga prvenstveno snose djeca.

Njen zahtjev se, prema tome, odnosi na organizaciju putovanja u okviru postojećeg aranžmana za viđanje djece, posebno tokom kraćih školskih raspusta, kada put između Floride i Španije može da zauzme značajan dio vremena koje dječaci imaju na raspolaganju.

Španski mediji navode da su i Šakira i Pike lično prisustvovali ročištu u Barseloni, umjesto da slučaj u potpunosti prepuste svojim advokatima.

Najnoviji postupak dolazi gotovo četiri godine nakon što su Šakira i Pike formalizovali sporazum u vezi sa Milanom i Sašom.

U decembru 2022. godine, bivši par pojavio se pred Porodičnim sudom broj 18 u Barseloni kako bi ratifikovao sporazum kojim je Šakiri omogućeno da se preseli u Majami sa djecom. Sporazum je uslijedio nakon što su se početkom iste godine razišli, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Tada su Šakira i Pike saopštili da su postigli "sporazum koji garantuje dobrobit naše djece".

Šakira se potom u aprilu 2023. godine preselila u Majami sa Milanom i Sašom, započevši novo poglavlje za porodicu nakon godina života u Barseloni, dok je Pike je ostao da živi u Španiji.

Velika udaljenost između dva grada dodatno je zakomplikovala organizaciju vremena koje dječaci provode sa oba roditelja, naročito kada je riječ o školskom kalendaru i kraćim raspustima. Najnoviji zahtjev zato se odnosi na preispitivanje jednog dijela postojećeg dogovora, a ne na njegovo potpuno ukidanje.

Pogledajte kako su Šakira i Pike izgledali kao par:

"Poštujte njihovo pravo na privatnost"

Postoji još jedan važan deo Šakirinog stava, a to je privatnost njenih sinova.

Njeni predstavnici zaključili su saopštenje zahtjevom da se Milanova i Sašina privatnost čuva i poštuje tokom sudskog postupka.

To je pitanje o kojem je Šakira već javno govorila.

Ubrzo nakon što se 2023. godine preselila u Majami, pjevačica je uputila direktan apel novinarima i fotografima da daju prostor njenim sinovima nakon intenzivne medijske pažnje koja je pratila njen razlaz sa Pikeom.

"Molim vas, poštujte njihovo pravo na privatnost", poručila je tada Šakira, ističući da je, pored toga što je umjetnica, prije svega majka koja želi da zaštiti dobrobit svoje djece.

(Hola!/MONDO)