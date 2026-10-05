Desingerica otvoreno o vještačkoj inteligenciji i zloupotrebi svog lika, uključujući montirane snimke sa Zoricom Brunclik.

Izvor: YouTube/Amigshow

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica otvorio je dušu o situacijama sa kojima se suočava zbog vještačke inteligencije, lažnim snimcima na kojima montiraju njegovo lice.

Desingerica je na samom početku otkrio kako izgledaju njegove psihičke pripreme pred nastupe i rad sa publikom, ističući da posao kojim se bavi nimalo nije lak.

Vidi opis Desingerica žestoko potkačio Zoricu Brunclik: "Stavljaju moj lik na nju u klipovima, valjda joj to imponuje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 14 / 14

"Pripremao sam se psihički u fazonu 'moraš da budeš srećan i raspoložen da bi mogao da radiš'. Nije to uopšte lagan posao kako ljudi misle, da samo dođeš i to je to. Trenutno ne miješam alkohol i antibiotike koje pijem, tako da sam na terapiji", započeo je reper.

Vidi opis Desingerica žestoko potkačio Zoricu Brunclik: "Stavljaju moj lik na nju u klipovima, valjda joj to imponuje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Stavljaju moju facu na Zoricu Brunclik"

Desingerica se dotakao svoje ogromne medijske prisutnosti, ističući da mu je popularnost prirodna stvar, ali da je zloupotreba njegovog lika pomoću vještačke inteligencije prešla sve granice.

"Meni je to postalo normalno. Nisam patio za tim, jer da jesam, možda ne bih ni uspio. Ali zato se i radi ovaj posao, zašto bi radio koji kc ako nećeš da se istakneš? Jedino što fizički ne bih volio da je baš tolika ludnica. Međutim, ovo sa vještačkom inteligencijom je postala ozbiljna boleština. Ljudi drže lajvove sa mojim likom, uzmu moj klip, pa montiraju moju facu na druge ljude i likove", objašnjava Desingerica, pa otkriva kakve je sve montirane snimke viđao:

"Vidio sam klip gdje su moju facu stavili na Zoricu Brunclik u njenom modelu! Pa dobro, valjda joj je imponovalo brate moj, dobila je malo medijskog prostora! Danas svi rade i zarađuju preko mojih leđa. Takođe, montiraju mi facu na mačke i kucade koje voze auto. Ludilo potpuno", kroz smijeh priča reper.

Iako mnoge njegove kolege presavijaju tabak zbog narušavanja privatnosti na mrežama, Desingerica ističe da on to neće raditi.

"Ja se ne bakćem time, nisam cinkaroš pa da se tužim tamo-ovamo po sudovima. Ali ovo sa AI tehnologijom se razvija kao virus - znači 2, 4, 8, 16, 32... Prije pet mjeseci nisi mogao to da uradiš, a sada je postalo jezivo. Nema tu lijeka dok se svijet ne raspadne. Ono što nam je nekada bio film 'Terminator', to nam je danas realno vrijeme. Ubaciš Čet-GPT u robota i to ti je to", upozorava reper.

(Blic / MONDO)