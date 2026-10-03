Pevačica je otvoreno progovorila o periodu kada je živela na dve adrese - između Belog Manastira u Hrvatskoj i vojvođanskog naselja Bajša u Srbiji, gde su živeli njeni baba i deda.

Izvor: Instagram printscreen / aleksandraprijovic

Regionalna muzička zvezda Aleksandra Prijović gostovala je u tok-šouu kod Goce Tržan, gde se u iskrenom razgovoru prisetila svog odrastanja nakon razvoda roditelja.

Pevačica je otvoreno progovorila o periodu kada je živela na dve adrese - između Belog Manastira u Hrvatskoj i vojvođanskog naselja Bajša u Srbiji, gde su živeli njeni baba i deda.

Vidi opis "Vozili su me od Belog Manastira kao paketić do granice": Aleksandra Prijović kroz suze pričala o prošlosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube prinstcreen / Aleksandra Prijovic Br. slika: 14 14 / 14

"Vozili su me kao paketić"

Prisećajući se tog perioda, Aleksandra je otkrila koliko su joj odlasci u Vojvodinu značili, ali i kako je izgledalo putovanje koje je obeležilo njeno detinjstvo.

"Pre nego što sam krenula u školu, stalno sam odlazila kod babe i dede u Srbiju. Kada je krenula škola, znala sam kod njih da budem samo na dva dana, od petka do nedelje, jer su me kao paketić vozili od Belog Manastira do Bezdana, do granice. Tamo bi baba i deda došli po mene, prešla bih u njihov automobil i onda bismo se vozili do Bajše. I tako sam stalno išla amo-tamo. I sada kada prođem tim putem... Ma, bolje da pričamo o nečem drugom, ne želim uopšte da mislim na to", ispričala je Aleksandra s puno emocija u glasu. Posebno dirljiv trenutak bio je kada je objasnila kako su upravo te uspomene iz detinjstva poslužile kao glavna inspiracija za koncept njenog spota za emotivnu pesmu "Vreme prolazi", čije kadrove možete pogledati u galeriji iznad.

"Hoću da snimim nešto da imam uspomenu!"

"Sad kad sam snimala spot za ovu pesmu, 'Vreme prolazi', pošto je tako emotivan tekst, to ’vreme prolazi’ asociralo nas je na život. Rekla sam: 'Vidi, snimila sam i ovo i ono, ali hoću da snimim nešto da imam uspomenu, hoću da prođem tim putem kojim sam prolazila kao dete i kojim i danas prolazim.' Jer ja kad odem kod babe i dede ili kod mame, uvek odem i kod drugih. Nebitno kod koga sam došla, uvek obiđem taj ceo krug. I rekla sam da hoću da imam uspomenu, eto, da snimim spot gde ću raditi sve ono što sam radila kada sam bila mala", otkrila je pevačica u dirljivom razgovoru.