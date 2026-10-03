"Otišao je u manastir sa 22": Brat Miloša Bikovića je starešina manastira, a roditelji im se razvodili 2 puta

Miloš Biković retko govori o svom privatnom životu, ali je podelio pojedinosti o svom starijem bratu Mihailu, koji je monah i iguman u manastiru Jovanje.

Izvor: Instagram/bikovic

Poznati glumac Miloš Biković čuva detalje iz svog privatnog života i retko govori o najbližima. Ipak, u medijima je u više navrata govorio o svom starijem bratu Mihailu Bikoviću, koji je izabrao potpuno drugačiji životni put.

Mihailo Biković se u mladosti zamonašio, a danas je iguman i starešina u manastiru Jovanje. Glumac ga tamo redovno posećuje, dok mu je brat zauzvrat pružao veliku podršku i pojavljivao se na premijerama njegovih ostvarenja.

Evo kako on izgleda:

Miloš o bratu monahu

Opisujući kako izgleda njihov odnos i odlazak njegovog brata u monaški život, Miloš Biković je svojevremeno podelio neke detalje.

- Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvek setim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad, u razgovoru poželim da mu protivurečim, ali umesto toga, uvek mu kažem: “Razmisliću o tvojim rečima" - ispričao je glumac u jednom od ranijih intervjua za rusko izdanje magazina "Esquire", pa dodao kakvu mu je poruku brat uputio kada mu je karijera krenula uzlaznom putanjom:

- Objasnio mi je da nikada nije osetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sećam se da mi je brat rekao: "Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol." On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe.

"Roditelji su mi bili crtani film"

Pored priče o bratu monahu, Miloš se svojevremeno osvrnuo i na nesvakidašnju porodičnu situaciju i razvod svojih roditelja, koji su se razvodili čak dva puta.

- Ma oni su crtani film! Ja kada sam se rodio već su bili razvedeni drugi put, tako da nisam ništa "doživljavao", samo sam se našao u tome. Oni su se zaista iskreno voleli, ali nisu znali jedno sa drugim, to je činjenica - prisetio se tada glumac.

Iz njihovog odnosa, Biković je izvukao važnu pouku za sopstveni život:

- To je sve bila lekcija za mene, da čovek mora da postoji sa tom osobom koju voli, da je to projekat, da je to rad na tome, odricanje i da čovek mora da se odrekne jednog dela sebe da bi mogao da započinje nešto sa nekim drugim.

Pogledajte Bikovićeve slike sa sinom i suprugom:

(pulsonline / MONDO)