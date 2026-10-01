Košarkaši Budućnost Volija konačno kreću u novu sezonu ABA lige. „Plave“ na startu očekuje gostovanje u Novom Mestu.

Izvor: KK Budućnost Voli

Meč protiv Krke na programu je u petak od 20.30 časova, a Budućnost u duel ulazi kao favorit, nakon što je u srijedu ubjedljivo savladala Šljonsk u Poljskoj na otvaranju Evrokupa.



"Odigrali smo tešku utakmicu protiv Šljonska, kao što je i svaka prva utakmica uvijek teška. Cilj je ostvaren – pobjeda na strani. Mislim da smo imali periode u kojima smo dobro izgledali, ali i periode igre u kojima smo bili malo „nekontrolisani“. Sve je to normalno, s obzirom na to da je početak. Najbitnije je da smo odradili posao. Ima još mjesta za napredak, ali zadovoljan sam pobjedom", kazao je trener plavih Andrej Žakelj.

"Očekuje nas odmah sjutra utakmica protiv Krke, praktično bez priprema. Moramo maksimalno, koliko je to moguće, da se pripremimo i da svaki igrač koji uđe na teren da svoj maksimum u tom periodu. To je veoma bitno kako bismo zadržali fokus na utakmici. Favoriti smo, ali je Krka uvijek nezgodan protivnik na svom terenu i sigurno nas čeka teška utakmica", zaključio je on.

"Osjećaj je sjajan kada upišete prvu pobjedu sa novom ekipom. Mislim da je ovo bila odlična utakmica i sada samo moramo da nastavimo dalje. Prije svega, uzbuđeni smo zbog prve utakmice u ABA ligi. Imali smo određeno odlaganje, kao što svi znaju, ali očekivanja su ista. Želimo da pobijedimo i da odigramo što bolje možemo. Imamo dobru hemiju u ekipi i mislim da, ako budemo igrali timski, možemo da ostvarimo svoj cilj.

Očekujem veoma tešku utakmicu. Krka je nezgodna ekipa. Kao što sam rekao, moramo da izađemo na teren i odigramo jako", izjavio je Ajverson Molinar.