"Sloboda nije privatno ružna": Srpski reditelj napravio haos izjavom, ni kod jedne glumice ovo nije vidio

Dejan Karaklajić svojevremeno je podigao ogromnu prašinu izjavom o glumici.

Izvor: printscreen/youtube/ mts Tvoj svet

Dejan Karaklajić je jedan od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih i jugoslovenskih televizijskih i filmskih reditelja, producenata i scenarista.

Sa karijerom koja traje duže od pola vijeka, ostavio je neizbrisav trag u domaćoj kinematografiji i pop-kulturi, vodeći projekte koji su pomijerali granice televizijskog formata.

Neka od njegovih najpoznatijih ostvarenja su film "Ljubavni život Budimira Trajkovića", ali i mnogima omiljena serija "Tajne vinove loze", a u svojoj bogatoj karijeri Karaklajić je okupljao najzvučnija imena domaće glumačke scene.

"Sloboda nije privatno ružna

Izvor: Instagram printscreen

On se svojevremeno dotakao umjetnica sa kojima je radio, a posebno je pohvalio Slobodu Mićalović, te istakao da je voli kamera:

"Nemam omiljenu glumicu. Mijenja se to od uloge do uloge, od filma do filma. U Americi sam sreo Odri Hepbern i ona je jedino bila takva kao što je na filmu. Snimao sam intervju s njom. Posle smo pričali privatno i očarala me je svojim šarmom kao na platnu. Kod nas kamera najviše voli Slobodu Mićalović. Nije ona privatno ružna, nego ni kod jedne glumice nisam vidio tu magiju", otkrio je Karaklajić svojevremeno.

Inače, upravo Sloboda Mićalović igra glavnu žensku ulogu - lik Vjere Rad Radivojević u njegovoj seriji "Tajne vinove loze", a pored toga, igrala je i u njegovoj seriji "Bunar", gdje tumači lik Nace.

Izvor: printscreen/youtube/ mts Tvoj svet

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