Rada Manojlović bila na potjernici: Šokirala priznanjem, pa ispričala sve detalje

Ekipa domaćih medija danas je na beogradskom aerodromu usnimila Radu Manojlović, koja se upravo vratila sa nastupa.

Izvor: MONDO

Rada Manojlović, danas se vratila u Srbiju sa nastupa iz dijaspore, a na aerodromu su je sačekali pripadnici domaćih medija.

Tom prilikom pjevačica je otkrila da gotovo uopšte nije spavala, kao i da je iza nje veoma naporno putovanje tokom kojeg su ih na autoputu zadesile neprijatne situacije.

"Nisam spavala od juče od 6 ujutru, baš smo imali teško putovanje, sa udesima. Na autoputu", rekla je Rada, pa se dotakla nastupa na Šabačkom vašaru.

"Super je bilo, mnogo je dobar bakšiš, otplatila sam nov auto", rekla je pjevačica, pa prokomentarisala da se neke kolege stide da pjevaju tamo, a posebno se osvrnula na nastup koleginice Atine Ferari.

"Nemam ništa protiv, ona je prema nama divna devojka i mnogo puta nam je nabacila tezge."

Kada je Rada nastupala na Šabačkom vašaru, u šatoru pored bio je njen brat.

"Javila sam mu se, čula sam da je u šatoru pored, ali nismo uspjeli da se vidimo. Sledeći vikend pjevamo zajedno", rekla je ona pa otkrila u kakvom su odnosu.

"To je otišlo u suprotnom pravcu, istina je samo jedna, da mi nismo rasli zajedno. Jedino što nas razdvaja je djetinjstvo koje nismo proveli zajedno. Kada je izašla ona naša zajednička fotografija baš mi je bilo toplo oko srca."

"Bila sam na potjernici"

U daljem razgovoru progovorila je o neprijatnostima na putu i otkrila da li su je nekad zadržali na granici.

"Uvijek je na ivici, zato što ja kasnim na tim pismima koja treba da se pošalju, kao neka prosječna dužina na autoputu, onda ja to zaboravim da platim, to dođe do suda, onda sam na potjernici i onda me traže... Onda jurim", rekla je folkerka.

Rada je juče izostala sa tatinog rođendana, a sada je priznala koliko joj je krivo zbog toga.

"Jako mi je teško zbog toga, srce me boli, neće to moći tako. Nisam mogla da budem na njegovom rođendanu, ne pitaj me to."

(Pink/MONDO)