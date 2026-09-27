Srbija je izgubila od Holandije rezultatom 2:1 u Ligi nacija, uprkos golu Luke Jovića.
Golovima dvostrukog strijelca Meksa Merdinka, Holandija je na "Marakani" savladala Srbiju 2:1, u meču drugog kola Lige nacija. Luka Jović je postigao gol za manje od minut na terenu, izjednačio na 1:1, pokušavao je i poslije toga, ali nažalost "orlovi" su doživjeli još jedan poraz u Ligi nacija.
Kraj utakmice - Holandija je pobijedila Srbiju 2:1
Nisu uspjeli srpski fudbaleri da u završnici izjednače i "lale" su ipak zasluženo pobijedile golovima dvostrukog strijelca Meksa Merdinka. Luka Jović je u međuvremenu postigao gol za manje od minut na terenu, pokušavao je i poslije toga, ali nažalost "orlovi" su doživjeli još jedan poraz u Ligi nacija.
Luka Jović pokušava i makazicama, preko gola
Inspirisan je strijelac gola za Srbiju, opet je gađao poslije prekida - kornera, i opet nije bilo daleko. I Vanja Milinković-Savić pridružio se napadu "orlova" u ovim trenucima.
Vanja skida čist gol!
Trojica igrača Holandije bila su pred srpskim golmanom poslije jako loše reakcije štopera Gudelja i Babića, ali je Milinković-Savić uspio da odbrani bacivši se na zemlju kraj svoje desne stative.
89' Šteta! Kostić je odlično gađao sa oko 20 metara
Lopta je išla pod prečku gola Holandije i Vebrugen je izbio u korner.
78' Kako ovo nije bio gol!?
Tadić je savršeno pogodio Jovića, on je opet šutirao glavom i lopta je prošla nekoliko centimetara pored desne stative gola Holanđana. Mnogi su je vidjeli u mreži!
77' Jović pokušava - ipak korner!
Skočio je srpski centarfor ispred Van Dajka i njegov šut je bio izblokiran.
75' Bilo je opasno pred golom Srbije
Samervil je pokušao da pobjegne po desnoj strani, ušao u prostor kraj desne stative i nije stigao loptu upućenu sa suprotne strane.
71' Još jedna izmjena u Srbiji
Strahinja Pavlović izlazi iz igre, a ulazi Filip Kostić.
69' GOL - Holandija vodi 2:1!
"Mirisalo" je na gol gostiju, jer su počeli da se pojačavaju njihovi napadi. Meks Merdink je lako pobjegao Srđanu Babiću i donio gostima još jednu prednost.
65' Vanja čuva 1:1 na semaforu
Gravenberh je šutirao sa distance - pravo u golmana srpskog tima.
59' Veliki promašaj Rejndersa
Bio je Rejders usamljen, šutirao sa desetak metara, ali visoko preko gola Srbije.
53' Stativa - mnogo sreće za "orlove"!
Van Bomel je "uhvatio" volej poslije centaršuta Damfrisa sa desne strane i lopta je pogodila okvir gola.
46' GOOOL, SRBIJA IZJEDNAČUJE 1:1! LUKA JOVIĆ
Tek što je ušao u igru, Luka Jović je postigao gol! Sjajno je šutirao Andrija Živković, lopta se odbila, a Jović je bio na pravom mjestu!
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Dvostruka izmjena odmah na startu, Jović i Tadić u igri umjesto Sergeja Milinkovića-Savića i Dejana Joveljića.
- Poluvrijeme -
Holanđani imaju gol prednosti nakon prvih 45 minuta.
Pogledajte gol Holandije za vođstvo
Vanja sprečava 0:2 na Marakani
Prodor po desnoj strani i budna reakcija srpskog golmana. Još jedan korner za Holanđane.Izvor: MN Press
Holanđani odmah hoće još jedan gol
Tiđani Rejnders je šutirao iz slobodnog udarca sa oko 18 metara, a "živi zid" je bio na pravom mjestu - biće korner za Holanđane.
GOL - Holandija vodi 1:0, Merdink iz penala
Pročitao je Vanja Milinković-Savić gdje će lopta otići, bacio se u svoju lijevu stranu i nije uspio da "skine" loptu koja je otišla u "malu" mrežu.Izvor: MN Press
29' Holanđani ni iz čega iznudili penal!
Aleksa Terzić je srušio Samervila u kaznenom prostoru i Marčinjak je bez ikakvog razmišljanja pokazao na bijelu tačku.
19' Holanđani počeli da prijete
Rejnders je gađao sa oko 17 metara, po sredini, ali je Vanja bio spreman.
18' Loša vijest za Ćavija, hitna izmjena u Holandiji
Iz igre izlazi poznati napadač Kodi Gakpo zbog povrede, a ulazi Ruben van Bomel, ofanzivac koji je oduševio Evropu atraktivnom asistenciju baš za gol Gakpa protiv Njemačke u prošlom kolu.Izvor: MN Press
Nedeljković za Joveljića, malo je falilo!
Brza akcija po desnoj strani - dubinska lopta Živkovića, odličan centaršut Nedeljkovića i šut Joveljića iz prve - pravo u Verbrugena
13' Saša Lukić dobio je žuti karton, oštar faul
Ušao je u razgovor sa sudijom iz Poljske Šimonom Marčinjakom, ali nije imao argumente srpski vezista. Bio je to zaista jak start, sa obje noge, na polovini terena.
5' Joveljić nije bio u petercu, šteta
Sergej Milinković-Savić gađao je jako sa lijeve strane ka petercu, lopta je prozujala pred golom Holandije i nije je stigao Dejan Joveljić. Šteta!Izvor: MN Press
1' Počela je utakmica na Marakani
Meč u Beogradu je počeo.
Igrači su na terenu
Igrači su izašli na teren. Slijedi intoniranje himni, pa onda kreće i utakmica.
Meč uskoro počinje
Meč na Marakani počinje u 18 časova.
Zašto je Paunović pravio toliko promjena?
Veljko Paunović objasnio je zašto je promijenio sedam igrača.
"Govoreći sa aspekta oporavka, mentalnog i fizičkog, oni se prate, to je bio prvi. Ono na čemu smo radili. Što se taktičkog tiče. Protiv Grčke smo najviše problema imali u defanzivnim duelima, bili su bolji. Iz tog aspekta, smo stavili dosta igrača koji su svježiji. Napravićemo neke modifikacije koje vjerujem da će nam pomoći", rekao je Paunović.
Aplauzi za Paunovića i igrače
Na Marakani je Paunović dočekan aplauzima.
Ko je na klupi?
Ovako izgledaju klupe dviju reprezentacija na Marakani:
- Srbija: Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić
- Holandija: Roefs i Fleken (golmani), Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmajners, van Bomel
Paunović napravio sedam promjena u timu
U odnosu na meč sa Grčkom, Veljko Paunović napravio je sedam promjena. U timu od tada su ostali samo golman Vanja Milinković Savić, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić.Izvor: MN Press
Postava Holandije
- Holandija: Verbrugen - Damfriz, van Heke, van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rajnders - Samervil, Merdink, Gakpo.
Postava Srbije
- Srbija: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić.
Sudi Marčinjak
Glavni sudija na ovom meču je jedan od najboljih arbitara na svijetu - Simon Marčinjak. Pomoćnici su mu sunarodnici iz Poljske Tomas Listkijevič i Adam Kupsik. Četvrti sudija je Karol Aris.
Srbija na "popravnom"
Na startu Lige nacija srpska reprezentacija doživjela je poraz u posljednjem minutu, pošto je izgubila od Grčke u sudijskoj nadoknadi. Meč sa Holandijom je prilika za popravni, ali je jasno i ko je favorit u ovom meču na Marakani.
UKRATKO
- Srbija - Holandija 1:2