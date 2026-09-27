19 : 57 Kraj utakmice - Holandija je pobijedila Srbiju 2:1 Nisu uspjeli srpski fudbaleri da u završnici izjednače i "lale" su ipak zasluženo pobijedile golovima dvostrukog strijelca Meksa Merdinka. Luka Jović je u međuvremenu postigao gol za manje od minut na terenu, pokušavao je i poslije toga, ali nažalost "orlovi" su doživjeli još jedan poraz u Ligi nacija.

19 : 52 Luka Jović pokušava i makazicama, preko gola Inspirisan je strijelac gola za Srbiju, opet je gađao poslije prekida - kornera, i opet nije bilo daleko. I Vanja Milinković-Savić pridružio se napadu "orlova" u ovim trenucima.

19 : 50 Vanja skida čist gol! Trojica igrača Holandije bila su pred srpskim golmanom poslije jako loše reakcije štopera Gudelja i Babića, ali je Milinković-Savić uspio da odbrani bacivši se na zemlju kraj svoje desne stative.

19 : 50 89' Šteta! Kostić je odlično gađao sa oko 20 metara Lopta je išla pod prečku gola Holandije i Vebrugen je izbio u korner.

19 : 43 78' Kako ovo nije bio gol!? Tadić je savršeno pogodio Jovića, on je opet šutirao glavom i lopta je prošla nekoliko centimetara pored desne stative gola Holanđana. Mnogi su je vidjeli u mreži!

19 : 43 77' Jović pokušava - ipak korner! Skočio je srpski centarfor ispred Van Dajka i njegov šut je bio izblokiran.

19 : 36 75' Bilo je opasno pred golom Srbije Samervil je pokušao da pobjegne po desnoj strani, ušao u prostor kraj desne stative i nije stigao loptu upućenu sa suprotne strane.

19 : 36 71' Još jedna izmjena u Srbiji Strahinja Pavlović izlazi iz igre, a ulazi Filip Kostić.

19 : 30 69' GOL - Holandija vodi 2:1! "Mirisalo" je na gol gostiju, jer su počeli da se pojačavaju njihovi napadi. Meks Merdink je lako pobjegao Srđanu Babiću i donio gostima još jednu prednost.

19 : 27 65' Vanja čuva 1:1 na semaforu Gravenberh je šutirao sa distance - pravo u golmana srpskog tima.

19 : 27 59' Veliki promašaj Rejndersa Bio je Rejders usamljen, šutirao sa desetak metara, ali visoko preko gola Srbije.

19 : 17 53' Stativa - mnogo sreće za "orlove"! Van Bomel je "uhvatio" volej poslije centaršuta Damfrisa sa desne strane i lopta je pogodila okvir gola.

19 : 08 46' GOOOL, SRBIJA IZJEDNAČUJE 1:1! LUKA JOVIĆ Tek što je ušao u igru, Luka Jović je postigao gol! Sjajno je šutirao Andrija Živković, lopta se odbila, a Jović je bio na pravom mjestu!

19 : 06 46' Počelo je drugo poluvrijeme Dvostruka izmjena odmah na startu, Jović i Tadić u igri umjesto Sergeja Milinkovića-Savića i Dejana Joveljića.

18 : 48 - Poluvrijeme - Holanđani imaju gol prednosti nakon prvih 45 minuta. Vidi opis Holandija prejaka za Srbiju, još jedan poraz na Marakani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

18 : 45 Pogledajte gol Holandije za vođstvo

18 : 41 Vanja sprečava 0:2 na Marakani Prodor po desnoj strani i budna reakcija srpskog golmana. Još jedan korner za Holanđane. Izvor: MN Press

18 : 39 Holanđani odmah hoće još jedan gol Tiđani Rejnders je šutirao iz slobodnog udarca sa oko 18 metara, a "živi zid" je bio na pravom mjestu - biće korner za Holanđane.

18 : 31 GOL - Holandija vodi 1:0, Merdink iz penala Pročitao je Vanja Milinković-Savić gdje će lopta otići, bacio se u svoju lijevu stranu i nije uspio da "skine" loptu koja je otišla u "malu" mrežu. Izvor: MN Press

18 : 31 29' Holanđani ni iz čega iznudili penal! Aleksa Terzić je srušio Samervila u kaznenom prostoru i Marčinjak je bez ikakvog razmišljanja pokazao na bijelu tačku.

18 : 20 19' Holanđani počeli da prijete Rejnders je gađao sa oko 17 metara, po sredini, ali je Vanja bio spreman.

18 : 19 18' Loša vijest za Ćavija, hitna izmjena u Holandiji Iz igre izlazi poznati napadač Kodi Gakpo zbog povrede, a ulazi Ruben van Bomel, ofanzivac koji je oduševio Evropu atraktivnom asistenciju baš za gol Gakpa protiv Njemačke u prošlom kolu. Izvor: MN Press

18 : 18 Nedeljković za Joveljića, malo je falilo! Brza akcija po desnoj strani - dubinska lopta Živkovića, odličan centaršut Nedeljkovića i šut Joveljića iz prve - pravo u Verbrugena

18 : 15 13' Saša Lukić dobio je žuti karton, oštar faul Ušao je u razgovor sa sudijom iz Poljske Šimonom Marčinjakom, ali nije imao argumente srpski vezista. Bio je to zaista jak start, sa obje noge, na polovini terena.

18 : 08 5' Joveljić nije bio u petercu, šteta Sergej Milinković-Savić gađao je jako sa lijeve strane ka petercu, lopta je prozujala pred golom Holandije i nije je stigao Dejan Joveljić. Šteta! Izvor: MN Press

18 : 00 1' Počela je utakmica na Marakani Meč u Beogradu je počeo.

17 : 55 Igrači su na terenu Igrači su izašli na teren. Slijedi intoniranje himni, pa onda kreće i utakmica.

17 : 55 Meč uskoro počinje Meč na Marakani počinje u 18 časova.

17 : 55 Zašto je Paunović pravio toliko promjena? Veljko Paunović objasnio je zašto je promijenio sedam igrača. "Govoreći sa aspekta oporavka, mentalnog i fizičkog, oni se prate, to je bio prvi. Ono na čemu smo radili. Što se taktičkog tiče. Protiv Grčke smo najviše problema imali u defanzivnim duelima, bili su bolji. Iz tog aspekta, smo stavili dosta igrača koji su svježiji. Napravićemo neke modifikacije koje vjerujem da će nam pomoći", rekao je Paunović.

17 : 53 Aplauzi za Paunovića i igrače Na Marakani je Paunović dočekan aplauzima. Pogledajte 00:30 Paunović promenio pola tima Srbije: Reprezentaciju dočekali aplauzi na Marakani Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

17 : 31 Ko je na klupi? Ovako izgledaju klupe dviju reprezentacija na Marakani: Srbija: Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić

Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić Holandija: Roefs i Fleken (golmani), Timber, Hato, Ake, Zirkze, Lang, Tejlor, Til, Timber, Kopmajners, van Bomel

16 : 59 Paunović napravio sedam promjena u timu U odnosu na meč sa Grčkom, Veljko Paunović napravio je sedam promjena. U timu od tada su ostali samo golman Vanja Milinković Savić, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić. Izvor: MN Press

16 : 57 Postava Holandije Holandija: Verbrugen - Damfriz, van Heke, van Dajk, Van de Ven - Gravenberh, Verman, Rajnders - Samervil, Merdink, Gakpo.

16 : 56 Postava Srbije Srbija: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Babić, Pavlović, Terzić - Gudelj, Lukić - Živković, Stanković, S. Milinković-Savić - Joveljić.

16 : 48 Sudi Marčinjak Glavni sudija na ovom meču je jedan od najboljih arbitara na svijetu - Simon Marčinjak. Pomoćnici su mu sunarodnici iz Poljske Tomas Listkijevič i Adam Kupsik. Četvrti sudija je Karol Aris.