Stoja Novaković je vrlo mlada postala majka, a ubrzo potom doživjela i porodičnu tragediju kada joj je preminuo suprug.
Pjevačica Stoja Novaković ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što je njen sin Milan Popov postao učesnik rijaliti programa "Elita".
Svi bruje o Stojinom sinu, a evo kako joj izgleda muž: Zbog njega se kolima zakucala u zid, u braku su 15 godina
Ipak, iza njenog današnjeg uspjeha i velikih hitova krije se veoma teška životna priča, budući da je vrlo mlada postala majka, a ubrzo potom doživjela i porodičnu tragediju kada joj je preminuo suprug.
Sa samo 19 godina i trogodišnjim sinom u naručju, pjevačica se našla na ulici jer ju je muževljeva porodica izbacila iz kuće, nakon čega su zajedno prošli pravu golgotu. Uprkos svim preprekama, uspjela je da izgradi impresivnu karijeru i izbori se za bolji život svog nasljednika. Danas Stoja uživa u mirnoj luci i već 15 godina je u skladnom braku sa arhitektom Igorom Jovanovićem, kog rijetko eksponira u javnosti.
Svi bruje o Stojinom sinu, a evo kako joj izgleda muž: Zbog njega se kolima zakucala u zid, u braku su 15 godina
"Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumijevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumijevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog svijeta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom", rekla je Stoja prije nekoliko godina.
Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da bježi iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta". Novakovićeva nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletjela u betonski zid kako je ne bi ostavio.
Svi bruje o Stojinom sinu, a evo kako joj izgleda muž: Zbog njega se kolima zakucala u zid, u braku su 15 godina
"Zaletjela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povrijedila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka - ostajanje kod mene", ispričala je Stoja Novaković pre nekoliko godina.
(/MONDO)