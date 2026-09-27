Stoja Novaković je vrlo mlada postala majka, a ubrzo potom doživjela i porodičnu tragediju kada joj je preminuo suprug.

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Pjevačica Stoja Novaković ponovo se našla u centru medijske pažnje nakon što je njen sin Milan Popov postao učesnik rijaliti programa "Elita".

Ipak, iza njenog današnjeg uspjeha i velikih hitova krije se veoma teška životna priča, budući da je vrlo mlada postala majka, a ubrzo potom doživjela i porodičnu tragediju kada joj je preminuo suprug.

Sa samo 19 godina i trogodišnjim sinom u naručju, pjevačica se našla na ulici jer ju je muževljeva porodica izbacila iz kuće, nakon čega su zajedno prošli pravu golgotu. Uprkos svim preprekama, uspjela je da izgradi impresivnu karijeru i izbori se za bolji život svog nasljednika. Danas Stoja uživa u mirnoj luci i već 15 godina je u skladnom braku sa arhitektom Igorom Jovanovićem, kog rijetko eksponira u javnosti.

Vidi opis Svi bruje o Stojinom sinu, a evo kako joj izgleda muž: Zbog njega se kolima zakucala u zid, u braku su 15 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Stoja Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Facebook/Stoja Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Facebook/Stoja Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Facebook/Stoja Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Antonio Ahel / ATA Images Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Dugo opstajemo kao supružnici jer smo puni razumijevanja jedno za drugo. Rekla bih da su razumijevanje, ljubav i poštovanje ono što nas održava sve ove godine. To je recept za mlade ljude koji žele da stupe u bračne vode ako žele da imaju kvalitetan brak, normalan, da imaju svu slobodu ovog svijeta i da zaista uživaju u jednom harmoničnom odnosu sa svojim partnerom", rekla je Stoja prije nekoliko godina.

Stoja je istakla da je Igor vrlo pažljiv i da joj stalno kupuje poklone i priređuje iznenađenja, a da bježi iz kuće kada joj naiđe "žuta minuta". Novakovićeva nikada nije krila da je njena veza sa Igorom vrlo turbuletna i da je zbog njega činila razne ludosti. Ona se jedno zaletjela u betonski zid kako je ne bi ostavio.

"Zaletjela sam se kolima pravo u zid, znala sam da on na to neće biti ravnodušan. Naravno, upalilo je i pomirili smo se. Nisam se povrijedila, ipak sam tempirala kako ću to da uradim. Oštetila sam auto, ali nije mi žao. Znala sam da će sigurno doći da mi pomogne, a onda ga je čekala zamka - ostajanje kod mene", ispričala je Stoja Novaković pre nekoliko godina.

(/MONDO)