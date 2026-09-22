Vlada usvojila finalnu Pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju svih šest završnih mjerila. Poglavlje 22 trebalo bi da bude zatvoreno u decembru, u završnici pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore usvojila je finalnu Pregovaračku poziciju i Izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), ispunjeni ključni uslovi iz svih šest završnih mjerila i stvorene pretpostavke za zatvaranje tog poglavlja, piše Dan.

Poglavlje 22 trebalo bi da bude među posljednjim poglavljima koja će Crna Gora zatvoriti u decembru, u samoj završnici pregovaračkog procesa.

Iz MEP-a navode da je ispunjavanje završnih mjerila rezultat zajedničkog rada Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva finansija i kompletne strukture Radne grupe za ovo pregovaračko poglavlje.

– Usvojenim dokumentima definisani su i konkretni koraci koje Crna Gora treba da sprovede do pristupanja Evropskoj uniji – saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova.

Poglavlje 22 ima poseban značaj jer priprema Crnu Goru za korišćenje kohezionih fondova Evropske unije i znatno veći obim evropskih sredstava nakon članstva.

Prema procjenama predstavljenim u okviru finansijskog paketa za pristupanje, ukupni procijenjeni budžetski efekat pristupanja Crne Gore u periodu od 2028. do 2034. godine iznosi oko 3,2 milijarde eura.

Ta sredstva trebalo bi da omoguće veća ulaganja u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, energetiku i zaštitu životne sredine, ali i u obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku, inovacije i konkurentnost privrede.

Kroz Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond plus sredstva će moći da budu usmjeravana u različite projekte – od izgradnje puteva i željeznice, vodovodne i kanalizacione mreže i sistema upravljanja otpadom, do škola, vrtića, zdravstvene i socijalne infrastrukture, programa zapošljavanja, obuka i unapređenja vještina.

Istovremeno, kroz Poglavlje 22 već se uspostavlja institucionalni sistem koji će upravljati evropskim sredstvima nakon članstva Crne Gore u EU.

Ministarstvo evropskih poslova imaće centralnu koordinacionu ulogu u pripremi i sprovođenju Nacionalnog i regionalnog partnerskog plana, koordinaciji institucija uključenih u sistem, praćenju realizacije i komunikaciji sa Evropskom komisijom. MEP će istovremeno upravljati programima teritorijalne saradnje.

Budući sistem obuhvatiće upravljačka tijela nadležna za različite programske oblasti, kao i nezavisno Revizorsko tijelo.

Paralelno se jačaju administrativni kapaciteti. Planirano je otvaranje 100 novih radnih mjesta u sistemu upravljanja EU fondovima, sa ciljem da Crna Gora od prvog dana članstva bude sposobna da koristi veći obim dostupnih sredstava, piše Dan.

Priprema se i programska osnova za buduća ulaganja. Kroz Strateški planski dokument analizirano je 15 oblasti javnih politika i identifikovano 105 razvojnih izazova.

Kako navode iz Ministarstva evropskih poslova, ti nalazi predstavljaće osnovu za pripremu Nacionalnog i regionalnog partnerskog plana i usmjeravanje evropskih sredstava prema razvojnim potrebama Crne Gore.

– Poglavlje 22 nije samo tehničko pregovaračko poglavlje niti pitanje koliko će novca Crnoj Gori biti dostupno nakon članstva. Ono definiše kako ćemo taj novac planirati, ko će njime upravljati i kako ćemo ga pretvarati u konkretne projekte, investicije i rezultate za građane – poručuju iz Ministarstva evropskih poslova, prenosi Dan.