PAŽNJA! Uznemirujuće fotografije. Nakon otkazivanja vjenčanja, fudbaler Ognjen Vranješ podijelio je uznemirujući snimak mrtve srne, što je izazvalo negativne komentare na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes

Ognjen Vranješ ponovo je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na svom Instagram storiju objavio snimak nastao tokom lova.

Bosanski fudbaler podijelio je prizor iz šume na kojem se vidi mrtva srna dok njegov pas prilazi životinji, laje, grize je za vrat i vuče. Krvava životinja ležala je na zemlji dok je pas nastavljao da je grize, što je posebno uznemirilo dio javnosti.

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Vidi opis Ubijenu i krvavu životinju dao psu da je grize: Vranješ otkazao svadbu, pa se pohvalio jezivim scenama iz lova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ljudi se zgrozili na mrežama

Snimak je kod pojedinih korisnika izazvao negativne reakcije, pa su se u komentarima mogli videti tužni emotikoni, ali i pitanja upućena Vranješu zbog čega je odlučio da ovakav prizor podijeli javno.

Vidi opis Ubijenu i krvavu životinju dao psu da je grize: Vranješ otkazao svadbu, pa se pohvalio jezivim scenama iz lova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ognjen_vranjes Br. slika: 12 12 / 12 AD

Već radio isto

Ovo nije prvi put da Vranješ putem društvenih mreža objavljuje sadržaj iz lova. Prvi put je sliku ovakvog sadržaja objavio prije četiri godine, gde je ponosno pozirao s puškom u vojničkom odijelu, dok je mrtva životinja ležala ispred njega.

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Prije dvije godine takođe je privukao pažnju fotografijom iz šume na kojoj je pozirao s puškom pored mrtve životinje. I tada je njegov potez izazvao brojne reakcije, a pojedini mediji pisali su da životinje ubija iz zabave.

Otkazao vjenčanje sa Legijinom svastikom

Vranješ je u prethodnom periodu ponovo dospio u centar pažnje i zbog privatnog života. Kako su juče prenijeli mediji, fudbaler je otkazao vjenčanje sa svojom partnerkom Marijom, inače Legijinom svastikom, nakon što su uoči same ceremonije naišli na probleme koje nisu uspjeli da prevaziđu.

(Kurir / MONDO)