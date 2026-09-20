Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović odbranila je titulu osvojenu prošle godine u Gvadalahari.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Iva Jović je čudo! Nakon što je prošle godine osvojila turnir u Gvadalahari sada je odbranila tu titulu i došla do drugog VTA pehara. Prošle godine je Amerikanka srpskog porijekla savladala Kolumbijku Emilijanu Arango 6:4, 6:1, a sada je ništa manje ubjedljivo bila bolja od Pejton Stirns 6:4, 6:2.

Na putu do titule pobijedila je Zejnep Somnez 7:6, 6:4, Magdalenu Frenč 6:2, 6:1 i Kristinu Buslu 6:4, 6:1. Sve ovo dolazi nakon osmine finala US Opena i u ponedjeljak će Iva Jović držati za svoje standarde rekordno 13. mjesto VTA liste.

Može na završni turnir

Svoju kartu za završni turnir za sada imaju Elena Ribakina i Arina Sabalenka, a jako, jako blizu su Džesika Pegula, Koko Gof i Mira Andreeva. Elina Svitolina je takođe blizu, a zatim slijede Karolina Muhova, Linda Noskova i Marta Kostjuk, pa Iga Švjontek. Trenutno je 11. na listi Iva Jović, ali nije još ispala iz konkurencije da makar kao zamjena ode na završni turnir.

Od Splita i Leskovca do Amerike

Iva Jović ima 18 godina i njen otac je iz Leskovca, a majka iz Splita. "Majka mi je Srpkinja rođena u Splitu, a otac je iz Leskovca. Rođena sam u Kaliforniji, u Los Anđelesu", rekla je ona sama i dodala da ima velike veze sa Srbijom.

"Od malih nogu sam svako ljeto provodila u Srbiji po dva, tri mjeseca. Imala sam porodicu u Beogradu, a zatim sam išla u Leskovac. Prije nego što je tenis postao ozbiljan, provodila sam svako ljeto tamo."

(MONDO)