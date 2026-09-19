Real Madrid je osvojio Superkup Evrolige pobjedom protiv Olimpijakosa, a Mekintajer je osjetio snagu kraljevskog kluba na terenu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Real Madrid osvojio je prvi Superkup Evrolige, pobjedom protiv Olimpijakosa 93:89 u reprizi prošlosezonskog finala Fajnal-fora. Bivši plej Zvezde Kodi Miler Mekintajer bio je starter grčkog tima, imao uobičajeno zapaženu statistiku, ali nije uspio sa saigračima da sruši "kraljevski klub".

U uzbudljivoj završnici, Evan Furnije pogodio je trojku za "minus 2" (89:91) Olimpijakosa u pretposljednjem minutu, uslijedile su izgubljene lopte na obje strane, a posebno je bila važna ona Žana Montera, novog lidera Olimpijakosa.

Odgovor je bio važan koš Andresa Feliza za konačnih 93:89 na sedam sekundi do kraja. Olimpijakos je pokušavao u završnici šutevima Saše Vezenkova i Furnijea za tri poena, ali bili su neuspješni.

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Real Madrid su predvodili Timote Luvavu sa 12 poena, dvocifreni su bili i Andres Feliz, Mikael Jantunen i Haime Pradilja, a Teo Maledon je dodao 10 poena. Ekipu je predvodio Fakundo Kampaco u svom stilu, sa devet asistencija i dvije blokade.

Olimpijakos je nastupio bez dugo povrijeđenog centra Nikole Milutinova, a najefikasniji je bio Saša Vezenkov sa 22 poena, uz Furnijeovih 14, 13 Donte Hola i 10 Tajsona Vorda.

Trener Real Madrida Pedro Martinez osvojio je tako prvi trofej u Madridu od dolaska u klub ovog ljeta.