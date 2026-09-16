Bivši vjerenik Jovane Jeremić pravi gala svadbu: Pjevaće najveća imena sa estrade, planira 500 zvanica

Dragan Stanković nakon što je vjerio izabranicu Aleksandru planira da napravi gala svadbu

Izvor: draganstankovicas / Instagram

Poznati biznismen i vlasnikpekarske industrije Dragan Stanković, inače bivši vjerenik Jovane Jeremić, organizuje gala vjenčanje sa vjerenicom Aleksandrom.

Pogledajte kako izgleda vjerenica Dragana Stankovića:

Pripreme za ovaj spektakl uveliko se privode kraju, a celokupna organizacija planirana je mjesecima unaprijed. Na spisku zvanica nalazi se čak oko 500 gostiju.

Estradna elita na bini i nesvakidašnji luksuz

Za vrhunsku atmosferu biće zadužena neka od najvećih imena domaće estradne scene. Na bini će se smjenjivati muzičke zvijezde koje inače pune najveće dvorane, garantujući dobar provod do ranih jutarnjih sati.

Pogledajte kako Aleksandra i Dragan izgledaju kao par:

Događaj je osmišljen kao spoj tradicionalnog srpskog veselja i elitnog džet-set skupa. Prostor će biti potpuno transformisan uz raskošne cvjetne aranžmane, modernu rasvjetu, specijalne efekte i elegantne detalje u stilu svjetskih gala svečanosti.

Ni gastronomska ponuda neće zaostajati za luksuznim konceptom, goste očekuje širok izbor domaćih i internacionalnih specijaliteta, vrhunska vina i deserti pripremljeni specijalno za ovu priliku. Kako navode izvori bliski organizaciji, mladoženja Dragan Stanković želi da se njegova izabranica, ali i svi prisutni gosti, osjećaju potpuno posebno.

"Biće to pravi spektakl. Prava srpska svadba s primjesama istinskog džet-set događaja. Dragan voli takve manifestacije, a želi da se njegova dama osjeća posebno za taj dan. Ali ne samo ona nego i da se svako od gostiju osjeća posebno, zbog čega se vodilo računa o svakom detalju, od muzike do scenografije. Svadba će biti organizovana na visokom nivou, s dekoracijom koja će potpuno transformisati prostor. Cvijetni aranžmani, moderna rasvjeta, specijalni efekti i elegantni detalji biće dio ambijenta koji će više podsjećati na gala događaj svjetskog formata nego na klasično svadbeno veselje. Ni gastronomska ponuda neće zaostajati za luksuznim konceptom proslave. Goste očekuje bogat izbor domaćih i internacionalnih specijaliteta, vrhunska vina i deserti pripremani posebno za ovu priliku", priča sagovornik.

Podsjećamo, Dragan je i svoj 50. rođendan proslavio izuzetno luksuzno, uz crveni tepih, harfu i vatromet, kada je u prisustvu brojnih estradnih ličnosti vjerio Aleksandru skupocjenim prstenom.

(Blic/MONDO)