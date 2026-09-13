"5 godina radimo na bebi, razmišljamo i da usvojimo": Tanja Savić otkrila da se svim silama bore za potomstvo

Pjevačica Tanja Savić u emotivnoj ispovijesti otkrila je da priželjkuje dijete sa partnerom Mukijem Bešićem, a tom prilikom je priznala da su razmišljali i o usvajanju.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tanja Savić je otkrila da u 42. godini života razmatra mogućnost da putem vantjelesne oplodnje i savjeta ljekara ostane u drugom stanju sa svojim dugogodišnjim partnerom Mukijem Bešićem.

Ona je u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" iskreno pričala o svojoj borbi.

"Misle da neću Mukiju da rodim dijete"

- Mnogo ljudi nam piše, ima mnogo hejtera, to su ljudi koji stoje iza tastature i svoje slobodno vrijeme tako provode. Ima i zluradih komentara. Oni misle da ja Mukija držim tu i zezam ga i da mu neću rodite dijete. Ja želim da Mukiju rodim dijete, svi se bore za potomstvo, pa i mi. Mi jesmo u tom nekom procesu, mi smo zajedno pet godina i normalno je i da radimo na bebi, ali vjerovatno da mora da se ubaci i pomoć medicine i stručnih lica da se oplodnja desi - rekla je Tanja.

Razmišlja i o vantjelesnoj oplodnji

Ona je dodala da u današnje vrijeme postoje i druge opcije kada je proces oplodnje u pitanju, te da ne bježi od mogućnosti vještačke oplodnje.

- Nije nemoguće, postoji i vantjelesna oplodnja, ja imam skoro 42 godine i polako mi taj biološki sat otkucava. Ja mislim da dok se čovjek ne sredi, nervni sistem ne dovede u red nema ništa ni od trudnoće. Ako odem na planinu i ne viđate me duže vrijeme, da znate da radim na bebi - poručila je pjevačica.

"Plakala bih od sreće"

- Ne treba odustajati, nisam ni prva, ni poslednja. Borim se i boriću se. Kad sam pitala djecu da li bi voljeli da mama rodi s Mukijem još jednu bebu sa Mukijem, oni su rekli da su oni već veliki, ja sam im rekla da je to još bolje jer ima ko da čuva bebu. To je dobitna kombinacija ako nas Bog pogleda, ja bih plakala od sreće - bila je iskrena Tanja, te progovorila o usvajanju djece.

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