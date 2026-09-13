"Prespavala je kod njega, a kad je nju vidjela skočila kao oparena": Komšije Natašinog dečka razotkrile pjevačicu

Komšije tvrde da Natašu Bekvalac i njenog novog partnera S. R. često viđaju zajedno u njegovom beogradskom kraju i da djeluju prisno.

Izvor: https://instagram.com/bekvalceva/

Ovih dana u domaćim medijima jedna od glavnih vijesti je ljubavni život Nataše Bekvalac, koja već nekoliko mjeseci uživa u emotivnoj vezi sa izvjesnim S. R., što je Kurir ekskluzivno otkrio.

Novinarska ekipa uputila se u beogradsko naselje u kojem S. R. stanuje kako bi na licu mjesta saznali da li su ga komšije viđale u društvu Bekvalčeve. Čim su stigli na pomenutu lokaciju i objasnili šta ih zanima, komšije su odmah potvrdile da znaju o kome je riječ, ali i da poznata pjevačica redovno posjećuje njihov kraj.

Evo kako izgleda Natašin novi izabranik:

Viđaju ih zajedno

- Poznajem tog momka, on živi tu kod nas u kompleksu. Viđam ga često kad trči tu po kraju. Bio je u društvu Nataše nekoliko puta, sjedjeli su zajedno u kafiću prije nekog vremena. Ponašali su se krajnje normalno, sjedjeli su, pričali i smijali se, ali poljubac nisam vidio (smijeh). Djelovali su kao bliski prijatelji, super su se slagali. Inače, ja sam i ranije viđao Natašu ovde po kraju, tako da mi to nije djelovalo ništa čudno. Lijep su par, nek im je sa srećom - rekao nam je jedan od komšija, a na njegovu priču se nadovezala i djevojka koja je bila s njim:

"Vidjela sam je rano prije podne, očigledno je prespavala"

- Ja sam je vidjela pre možda mjesec dana u skroz opuštenom izdanju - u nekom šortsu i majici, s velikim crnim naočarima za sunce. Išla je do prodavnice, bilo je rano prije podne. Baš sam se začudila kad sam je vidjela ovdje tako rano, mislila sam da se i ona preselila ovdje, ali mi je sad sve jasno. Očigledno je prespavala kod našeg komšije. Ubrzo potom vidjela sam je baš s njim u jednom restoranu ovdje na večeri. Sjedjeli su napolju, a u jednom trenutku je naišla jedna naša komšinica pjevačica, da ne otkrivam sad ko je u pitanju, i krenula ka njoj da se javi. Kad ju je Nataša primijetila, odmah je okrenula glavu i skočila sa stolice kao oparena i brzo ušla unutra. Valjda nije željela da ih vidi zajedno i da joj objašnjava ko je dečko s njom. Meni je to bilo baš simpatično (smijeh) - istakla je komšinica.

Često ih viđaju zajedno u njegovom kraju

I u obližnjim kafićima zaposleni su rekli gotovo identične informacije kao i komšije - da ih u posljednje vreme sve češće viđaju zajedno.

- Viđamo ih zajedno i djeluju veoma prisno. Nisu baš od onih koji privlače pažnju, ali kada ih vidite zajedno, jasno je da su bliski. Nataša je uvijek bila zanimljiva ljudima, pa se sve što uradi komentariše. Da li su zajedno ili su samo prijatelji, to najbolje znaju oni - rekli su radnici iz kafića.

Evo kako Nataša izgleda u opuštenom izdanju:

(Kurir / MONDO)