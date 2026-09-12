Aleksandri Bursać pozlilo na aerodromu: Pjevačici hitno ukazana medicinska pomoć

Pjevačica doživjela medicinsku dramu kad je krenula na nastup
Pjevačica Aleksandra Bursać doživjela je dramu na aerodromu nakon čega je reagovala medicinska pomć.
Pjevačici je iznenada pozlilo zbog čega je bila primorana da iznenada otkaže zakazani nastup u Beču.
Vidno iscrpljena, pjevačica se oglasila na društvenim mrežama, objašnjavajući situaciju i upućujući emotivno izvinjenje vjernoj publici.
"Dragi moji, večeras se nažalost nećemo družiti u Beču, pošto mi je iznenada jako pozlilo na aerodromu i morala sam da primim medicinsku pomoć, tako da sam se vratila kući i čim budem bolje nadam se da ćemo se družiti. Izvinjavam se svima, ali jako mi je bilo loše, da nisam mogla da se ukrcam na avion" - pričala je Aleksandra Bursać.Izvor: bursacaleksandra_official / Instagram
(Blic, MONDO)