Aleksandri Bursać pozlilo na aerodromu: Pjevačici hitno ukazana medicinska pomoć

Pjevačica doživjela medicinsku dramu kad je krenula na nastup

Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Pjevačica Aleksandra Bursać doživjela je dramu na aerodromu nakon čega je reagovala medicinska pomć.

Pjevačici je iznenada pozlilo zbog čega je bila primorana da iznenada otkaže zakazani nastup u Beču.

Vidno iscrpljena, pjevačica se oglasila na društvenim mrežama, objašnjavajući situaciju i upućujući emotivno izvinjenje vjernoj publici.

"Dragi moji, večeras se nažalost nećemo družiti u Beču, pošto mi je iznenada jako pozlilo na aerodromu i morala sam da primim medicinsku pomoć, tako da sam se vratila kući i čim budem bolje nadam se da ćemo se družiti. Izvinjavam se svima, ali jako mi je bilo loše, da nisam mogla da se ukrcam na avion" - pričala je Aleksandra Bursać.

Izvor: bursacaleksandra_official / Instagram

(Blic, MONDO)