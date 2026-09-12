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Aleksandri Bursać pozlilo na aerodromu: Pjevačici hitno ukazana medicinska pomoć

Aleksandri Bursać pozlilo na aerodromu: Pjevačici hitno ukazana medicinska pomoć

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica doživjela medicinsku dramu kad je krenula na nastup

Aleksandri Bursać pozlilo na aerodromu Izvor: Instagram/bursacaleksandra_official

Pjevačica Aleksandra Bursać doživjela je dramu na aerodromu nakon čega je reagovala medicinska pomć.

Pjevačici je iznenada pozlilo zbog čega je bila primorana da iznenada otkaže zakazani nastup u Beču. 

Vidno iscrpljena, pjevačica se oglasila na društvenim mrežama, objašnjavajući situaciju i upućujući emotivno izvinjenje vjernoj publici.

"Dragi moji, večeras se nažalost nećemo družiti u Beču, pošto mi je iznenada jako pozlilo na aerodromu i morala sam da primim medicinsku pomoć, tako da sam se vratila kući i čim budem bolje nadam se da ćemo se družiti. Izvinjavam se svima, ali jako mi je bilo loše, da nisam mogla da se ukrcam na avion" - pričala je Aleksandra Bursać.

Izvor: bursacaleksandra_official / Instagram

(Blic, MONDO)

Tagovi

aleksandra bursać medicinska pomoć aerodrom

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