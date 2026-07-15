"Ovo je poslednje javno upozorenje": Mladenovićka zaprijetila bivšem saradniku, prolazi kroz agoniju zbog dugova

Aleksandra Mladenović se oglasila povodom neprijatne situacije sa bivšim saradnikom.

Izvor: Instagram printscreen/aleksandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Mladenović izazvala je veliku pažnju najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, otkrila je da se našla u veoma neprijatnoj situaciji zbog svog bivšeg saradnika, koji se, kako tvrdi, i dalje poziva na njeno ime, zbog čega joj se obraćaju ljudi koji od njega potražuju novac.

Aleksandra Mladenović: "Ovo je poslednje upozorenje"

Zbog toga je javno reagovala i uputila mu poslednje upozorenje, istakavši da sa njegovim dugovima nema nikakve veze i da više neće tolerisati takvo ponašanje.

"Želim samo da obavijestim sve koji potražuju novac od mog saradnika, vozača, da se više ne obraćaju meni. Sa njegovim dugovima nemam nikakve veze niti snosim bilo kakvu odgovornost. Do mene dolaze informacije da se često poziva na moje ime i da ljudi zbog toga kontaktiraju mene kako bi naplatili novac koji on duguje. To je nedopustivo i mora da prestane. Aleksandre, već više od dvije godine nisi dio našeg tima i nemaš nikakvo pravo da koristiš moje ime u bilo kom kontekstu."

"Ovo je poslednje javno upozorenje. Ukoliko se ovakve situacije ponove biću prinuđena da preduzmem sve neophodne pravne korake kako bih zaštitila sebe i svoj ugled. Molim sve da ubuduće sva pravna pitanja i potraživanja rješavaju isključivo sa tom osobom", napisala je Aleksandra Mladenović na svom Instagram nalogu.



