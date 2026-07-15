logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je poslednje javno upozorenje": Mladenovićka zaprijetila bivšem saradniku, prolazi kroz agoniju zbog dugova

"Ovo je poslednje javno upozorenje": Mladenovićka zaprijetila bivšem saradniku, prolazi kroz agoniju zbog dugova

Autor Ana Živančević
0

Aleksandra Mladenović se oglasila povodom neprijatne situacije sa bivšim saradnikom.

Mladenovićka zaprijetila bivšem saradniku Izvor: Instagram printscreen/aleksandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Mladenović izazvala je veliku pažnju najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, otkrila je da se našla u veoma neprijatnoj situaciji zbog svog bivšeg saradnika, koji se, kako tvrdi, i dalje poziva na njeno ime, zbog čega joj se obraćaju ljudi koji od njega potražuju novac.

Aleksandra Mladenović: "Ovo je poslednje upozorenje"

Zbog toga je javno reagovala i uputila mu poslednje upozorenje, istakavši da sa njegovim dugovima nema nikakve veze i da više neće tolerisati takvo ponašanje.

"Želim samo da obavijestim sve koji potražuju novac od mog saradnika, vozača, da se više ne obraćaju meni. Sa njegovim dugovima nemam nikakve veze niti snosim bilo kakvu odgovornost. Do mene dolaze informacije da se često poziva na moje ime i da ljudi zbog toga kontaktiraju mene kako bi naplatili novac koji on duguje. To je nedopustivo i mora da prestane. Aleksandre, već više od dvije godine nisi dio našeg tima i nemaš nikakvo pravo da koristiš moje ime u bilo kom kontekstu."

"Ovo je poslednje javno upozorenje. Ukoliko se ovakve situacije ponove biću prinuđena da preduzmem sve neophodne pravne korake kako bih zaštitila sebe i svoj ugled. Molim sve da ubuduće sva pravna pitanja i potraživanja rješavaju isključivo sa tom osobom", napisala je Aleksandra Mladenović na svom Instagram nalogu.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Aleksandra Mladenović saradnik vozač dugovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ