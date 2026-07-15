Isplivao snimak Ane Nikolić koja pušta muziku u tržnom centru u Beogradu
Ana Nikolić je prije nekoliko dana, cijelo po podne provela u tržnom centru, gdje je po buticima isprobavala garderobu i obuću.
Nakon što se radno vrijeme tržnog centra završilo, a poslednji posetioci napustili objekat, Ana je odlučila da i dalje ostane u njemu, i da napravi sopstvenu "žurku".
Pjevačica je sa svog mobilnog telefona pustila muziku do daske, a zatim je počela da se snima ispred zatvorenih butika, dok je sve vrijeme hodnicima gotovo praznog tržnog centra odzvanjao zvuk pjesama. Njeno ponašanje privuklo je pažnju i pripadnika obezbeđenja.
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U jednom trenutku muzika je bila toliko glasna da se čula kroz cio hodnik. Ana je šetala od izloga do izloga, pjevala, igrala i snimala videe kao da je usred spota, rekao je izvor Kurira.
Obezbeđenje joj je ubrzo prišlo i ljubazno objasnilo da je tržni centar zatvoren, kao i da zbog zaposlenih koji još rade i pripremaju objekat za naredni dan ne može da pušta glasnu muziku i pravi buku.
Ani ovo nije prvi put da pozira u šoping molu:
Radnici pozatvarali radnje, ona ostala da se snima: Ana Nikolić pravila haos u tržnom centru, reagovalo obezbeđenje
Umjesto da završi sa snimanjem, Ana je promijenila lokaciju. Liftom se spustila u podzemnu garažu, gdje je nastavila sa snimanjem i igranjem. Čitava situacija izazvala je čuđenje svih koji su se u tom trenutku zatekli u garaži, dok su pojedini ljudi, dok su ulazili u svoje automobile, zastajali da vide šta se događa.
(Kurir, MONDO)