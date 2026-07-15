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Radnici pozatvarali radnje, ona ostala da se snima: Ana Nikolić pravila haos u tržnom centru, reagovalo obezbeđenje

Radnici pozatvarali radnje, ona ostala da se snima: Ana Nikolić pravila haos u tržnom centru, reagovalo obezbeđenje

Autor Dragana Tomašević
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Isplivao snimak Ane Nikolić koja pušta muziku u tržnom centru u Beogradu

Ana Nikolić pravila haos u tržnom centru, reagovalo obezbeđenje Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić je prije nekoliko dana, cijelo po podne provela u tržnom centru, gdje je po buticima isprobavala garderobu i obuću.

Nakon što se radno vrijeme tržnog centra završilo, a poslednji posetioci napustili objekat, Ana je odlučila da i dalje ostane u njemu, i da napravi sopstvenu "žurku".

Pjevačica je sa svog mobilnog telefona pustila muziku do daske, a zatim je počela da se snima ispred zatvorenih butika, dok je sve vrijeme hodnicima gotovo praznog tržnog centra odzvanjao zvuk pjesama. Njeno ponašanje privuklo je pažnju i pripadnika obezbeđenja.

Pogledajte:

U jednom trenutku muzika je bila toliko glasna da se čula kroz cio hodnik. Ana je šetala od izloga do izloga, pjevala, igrala i snimala videe kao da je usred spota, rekao je izvor Kurira.

Obezbeđenje joj je ubrzo prišlo i ljubazno objasnilo da je tržni centar zatvoren, kao i da zbog zaposlenih koji još rade i pripremaju objekat za naredni dan ne može da pušta glasnu muziku i pravi buku.

Ani ovo nije prvi put da pozira u šoping molu:

Umjesto da završi sa snimanjem, Ana je promijenila lokaciju. Liftom se spustila u podzemnu garažu, gdje je nastavila sa snimanjem i igranjem. Čitava situacija izazvala je čuđenje svih koji su se u tom trenutku zatekli u garaži, dok su pojedini ljudi, dok su ulazili u svoje automobile, zastajali da vide šta se događa.


(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Ana Nikolić tržni centar snimanje pjesme

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