Isplivao snimak Ane Nikolić koja pušta muziku u tržnom centru u Beogradu

Izvor: ananikolicofficial/instagram

Ana Nikolić je prije nekoliko dana, cijelo po podne provela u tržnom centru, gdje je po buticima isprobavala garderobu i obuću.

Nakon što se radno vrijeme tržnog centra završilo, a poslednji posetioci napustili objekat, Ana je odlučila da i dalje ostane u njemu, i da napravi sopstvenu "žurku".

Pjevačica je sa svog mobilnog telefona pustila muziku do daske, a zatim je počela da se snima ispred zatvorenih butika, dok je sve vrijeme hodnicima gotovo praznog tržnog centra odzvanjao zvuk pjesama. Njeno ponašanje privuklo je pažnju i pripadnika obezbeđenja.

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U jednom trenutku muzika je bila toliko glasna da se čula kroz cio hodnik. Ana je šetala od izloga do izloga, pjevala, igrala i snimala videe kao da je usred spota, rekao je izvor Kurira.

Obezbeđenje joj je ubrzo prišlo i ljubazno objasnilo da je tržni centar zatvoren, kao i da zbog zaposlenih koji još rade i pripremaju objekat za naredni dan ne može da pušta glasnu muziku i pravi buku.

Ani ovo nije prvi put da pozira u šoping molu:

Vidi opis Radnici pozatvarali radnje, ona ostala da se snima: Ana Nikolić pravila haos u tržnom centru, reagovalo obezbeđenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YT/Boki13 Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ananikolicofficial/instagram Br. slika: 10 10 / 10

Umjesto da završi sa snimanjem, Ana je promijenila lokaciju. Liftom se spustila u podzemnu garažu, gdje je nastavila sa snimanjem i igranjem. Čitava situacija izazvala je čuđenje svih koji su se u tom trenutku zatekli u garaži, dok su pojedini ljudi, dok su ulazili u svoje automobile, zastajali da vide šta se događa.



(Kurir, MONDO)