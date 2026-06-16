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Skandal! Advokati Paf Dedija pokušavaju da zaobiđu zakon: Ponovo mu skraćena zatvorska kazna

Skandal! Advokati Paf Dedija pokušavaju da zaobiđu zakon: Ponovo mu skraćena zatvorska kazna

Autor Đorđe Milošević
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Paf Dedi (56) trenutno služi kaznu u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju.

Skandal! Advokati Paf Dedija pokušavaju da zaobiđu zakon: Ponovo mu skraćena zatvorska kazna Izvor: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muzički mogul Šon Kombs, poznatiji kao Paf Dedi, izaći će iz zatvora 23. februara 2028. godine, navode podaci Federalnog biroa za zatvore.

Ranije ove godine Federalni biro za zatvore kao datum njegovog puštanja na slobodu naveo je 15. april 2028. Prije ovog datuma, pomenut je 25. april, a prvobitno 4. jun 2028. godine.

Inače, Dedi trenutno učestvuje u programu liječenja zavisnosti u saveznom zatvoru Fort Dix u Nju Džerziju, gdje su njegovi advokati tražili premeštaj.

"Kako bi mogao da nastavi liječenje zavisnosti, ima porodične posjete i radi na rehabilitaciji, tražimo od suda da Birou za zatvore snažno preporuči smeštaj gospodina Kombsa u zatvor Fort Dix", napisala je advokatica Teni Geragos u sudskom podnesku iz oktobra 2025.

Podsjetimo, 56-godišnjak služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je prošlog ljeta na saveznom suđenju u Njujorku osuđen po dvije tačke optužnice za organizovanje prevoza osoba radi pružanja se*sualnih usluga.

Porota ga je oslobodila težih optužbi, uključujući trgovinu ljudima radi se*sualnog iskorišćavanja i udruživanje radi reketiranja. Njegovi advokati su u decembru prošle godine zvanično uložili žalbu na presudu i kaznu, tvrdeći da su seksualni odnosi koji su bili predmet postupka bili sporazumni i da je kazna koju je sud izrekao bila pretjerana

Izvor: Nova/ Mondo

Tagovi

Paf Dedi kazna

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