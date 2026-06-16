Ana Radulović se ne smiruje: Javno prozvala Gastozovu bivšu, želi da je ostavi bez prebijene pare (Foto)

Ana Radulović se ne smiruje nakon teških tvrdnji na njen račun.

Izvor: MONDO

Voditeljka Ana Radulović želi pravdu da istjera do kraja, a koliko je odlučna u toj namjeri, govori i njeno nedavno oglašavanje na društvenoj mreži Instagram, gdje se obratila bivšoj djevojci Nenada Marinkovića Gastoza, Nađi Rakić.

Ana vodi sudski spor protiv nje zbog izgovorenih riječi u javnosti, a tiču se Radulovićkinog privatnog života. Međutim, prema Aninim tvrdnjama, do njihovog suočavanja još uvijek nije došlo budući da se Nađa ne pojavljuje na ročištima.

Voditeljka Pinka joj je sada uputila poruku i otkrila da će novac koji dobije na sudu dati u humanitarne svrhe, te pozvala da sudski spor završe što je ranije moguće.

"Danas je održano još jedno ročište u postupku protiv dotične N.R. godinu i tri mjeseca od kako dotična nije primila poziv niti se pojavila ni na jednom ročištu za godinu i tri mjeseca. Ovi putem je poziva da se pojavi na sledećem ročištu koje je zakazano za 16.7. 2026. godine u 13.30 h. Ne želim da vjerujem da je ovo do sada sa njene strane bilo izbjegavanje i zato sam sigurna da će ona kao neko ko je pričao šta je doživljavala se odazvati i doći upravo na ročište koje je zakazano za tačno mjesec dana, jer ukoliko se pojavi i uspijemo da konačno završimo taj postupak, sav svoj prihod ću dati humanitarno nekoj od organizacija za zaštitu žena od nasilja, koju ona sama bude izabrala. Vjerujem da će je ova informacija podstaći kao nekog ko je potencirao na tome šta je prolazila i time pomoći ženama koje stvarno prolaze. A isto tako vjerujem da ljudi koji su se saosećali sa njom, podržavali je i vjerovali u njene riječi bez pokrića, da će joj prenijeti ovo i time doprinijeti jednom humanitarnom dijelom", poručila je voditeljka.

Šta je Nađa sve izgovorila?

Podsjetimo, Ana Radulović je odlučila da tuži Gastozovu bivšu Nađu Rakić koja ju je javno oklevetala, tvrdeći da voditeljka ima intiman snimak.

"Nađa se naravno nije pojavila i bićete obaviješteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaviještena, sinoć je sigurno vidjela. Pošto ona kaže da je vidjela da je njen dečko snimao krišom djevojke, ona kao majka ženskog djeteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao djevojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi", rekla je Ana ispred suda svojevremeno.