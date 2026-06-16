Jelisaveta Orašanin pojavila se na promociji novog filma "Kengur se vraća kući", a mnoge je iznenadilo ko se još pored nje pojavljuje u ovom ostvarenju.

Izvor: Instagram/jelena_krunic_official

Od kako se saznalo da se razvela od košarkaša Miloša Teodosića, interesovanje za život lijepe glumice Jelisavete Orašanin ne jenjava, no pojačana pažnja donijela je i nešto dobro - veću vidljivost za sve projekte na kojima radi.

Vidi opis Jelisaveta u filmu sa Vendi i kontroverznom zadrugarkom: Ljudi u šoku s kim je morala da snimi scene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Tako se nedavno pojavila na promociji svog novog fima "Kengur se vraća kući", inspirisanog kultnim klasikom "Kad porastem biću Kengur", međutim, mnoge je šokirali ko se sve pojavio na događaju pored glumačke ekipe.

Među prvima je pristigla i Vesna Vukelić Vendi koja je otkrila detalje svoje uloge:

" Poziv za ovakav film se ne odbija i čast mi je da sam učestvovala u ovom rojektu. Tumačim lik influenserke. Privatno nisam na društvenim mrežama " rekla je pjevačica za Blic.

Izvor: Instagram/jelena_krunic_official

Još jedan lik koji niko nije očekivao je kontroverzna učesnica rijalitija "Zadruga" Jelena Krunić, a za sada nije poznato kakva je njena uloga u ostvarenju.

Pogledajte objave sa njenog Instagrama sa premijere:

O čemu se radi u filmu?

Film koji je spojio ove poznate dame priča je o poznatom golmanu Kenguru (igra ga Andrija Kuzmanović) koji se nakon naglog prekida karijere u Engleskoj vraća u Srbiju, a to sve prati jedna TV kuća koja snima dokumentarac, ili fudbalmentari.

Nakon završetka svoje briljantne igračke karijere i ne baš briljantne trenerske karijere u Engleskoj, Kengur se vraća u Srbiju zajedno sa svojom tamnoputom vjerenicom, Elektrom. Stiže u velikom stilu, pun planova i patriotskog žara. Toplog srca i maničnog u isto vrijeme, Kengur ima sve moguće probleme osim finansijskih. Ima ideju da izvuče svoj rodni klub, svoj rodni kraj i svoje prijatelje iz blata. Ali, kao što je uvijek slučaj sa blatom, što se više mučite, dublje tonete.