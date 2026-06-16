Slavni fudbaler je radosne vijesti podijelio na Instagramu

Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen

Brazilski fudbaler Nejmar objavio je usred Svjetskog prvenstva da će peti put postati otac, pošto je njegova supruga Bruna Bjankardi ponovo trudna.

Nejmar i Bruna čekaju svoje treće zajedničko dijete, dok Nejmar od ranije ima još dvoje djece. Potvrdio je da će Bruna roditi još jednu djevojčicu, a sve je objelodanio fanovima videom na Instagramu.

"Poludjeću. Osnovaću bend, od danas će se zvati Spice Girls", našalio se Nejmar u objavi, dok su se čestitke samo ređale.

Inače, na snimku se par pojavio sa svoje dvije ćerke, dvogodišnjom Mavi i 11-mjesečnom Mel. U videu je i Nejmarov 14-godišnji sin Davi Luka, kojeg je dobio sa influenserkom Kerol Dantas.

Nejmar ima još i ćerku Helenu iz afere sa Amandom Kimberli. Helena je rođena u vrijeme kada je Nejmar već bio u vezi sa Bjankardi, što je dovelo do raskida para. Ipak, pomirili su se nekoliko mjeseci kasnije, a potom i vjenčali.

Pogledajte još Bruninih slika:

Vidi opis Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen Br. slika: 13 13 / 13

Mnogi smatraju da su ćerke "kazna" za sve ono što je radio djevojkama, s obzirom da je ranije bio poznat po brojnim aferama, kao i da je Brunu prevario čak 92 puta. U jednom trenutku se pisalo čak i da je po srpsku starletu Soraju poslao avion, a o lajkovima fotografija Teodore Džehverović brujali su domaći mediji.

Takođe se pisalo i o tome da je Nejmar svojevremeno slao poruke i djevojci Bake Praseta, Mileni.

Pogledajte kako ona izgleda:

Sad kad ima ćerkice stiče se utisak da konačno svoju suprugu Brunu tretira drugačije, te ostaje da vidimo da li je promjena trajna.