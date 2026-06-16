Slavni fudbaler je radosne vijesti podijelio na Instagramu
Brazilski fudbaler Nejmar objavio je usred Svjetskog prvenstva da će peti put postati otac, pošto je njegova supruga Bruna Bjankardi ponovo trudna.
Nejmar i Bruna čekaju svoje treće zajedničko dijete, dok Nejmar od ranije ima još dvoje djece. Potvrdio je da će Bruna roditi još jednu djevojčicu, a sve je objelodanio fanovima videom na Instagramu.
"Poludjeću. Osnovaću bend, od danas će se zvati Spice Girls", našalio se Nejmar u objavi, dok su se čestitke samo ređale.
Inače, na snimku se par pojavio sa svoje dvije ćerke, dvogodišnjom Mavi i 11-mjesečnom Mel. U videu je i Nejmarov 14-godišnji sin Davi Luka, kojeg je dobio sa influenserkom Kerol Dantas.
Nejmar ima još i ćerku Helenu iz afere sa Amandom Kimberli. Helena je rođena u vrijeme kada je Nejmar već bio u vezi sa Bjankardi, što je dovelo do raskida para. Ipak, pomirili su se nekoliko mjeseci kasnije, a potom i vjenčali.
Pogledajte još Bruninih slika:
Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta
Mnogi smatraju da su ćerke "kazna" za sve ono što je radio djevojkama, s obzirom da je ranije bio poznat po brojnim aferama, kao i da je Brunu prevario čak 92 puta. U jednom trenutku se pisalo čak i da je po srpsku starletu Soraju poslao avion, a o lajkovima fotografija Teodore Džehverović brujali su domaći mediji.
Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta
Takođe se pisalo i o tome da je Nejmar svojevremeno slao poruke i djevojci Bake Praseta, Mileni.
Pogledajte kako ona izgleda:
Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta
Sad kad ima ćerkice stiče se utisak da konačno svoju suprugu Brunu tretira drugačije, te ostaje da vidimo da li je promjena trajna.