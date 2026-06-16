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Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta

Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djevojci Bake Praseta

Autor Jelena Sitarica
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Slavni fudbaler je radosne vijesti podijelio na Instagramu

Nejmar 5. put postaje otac: Djevojku prevario 92 puta, ona oprostila i srpsku starletu i poruke djev Izvor: Instagram/brunabiancardi/printscreen

Brazilski fudbaler Nejmar objavio je usred Svjetskog prvenstva da će peti put postati otac, pošto je njegova supruga Bruna Bjankardi ponovo trudna.

Nejmar i Bruna čekaju svoje treće zajedničko dijete, dok Nejmar od ranije ima još dvoje djece. Potvrdio je da će Bruna roditi još jednu djevojčicu, a sve je objelodanio fanovima videom na Instagramu. 

"Poludjeću. Osnovaću bend, od danas će se zvati Spice Girls", našalio se Nejmar u objavi, dok su se čestitke samo ređale. 

Inače, na snimku se par pojavio sa svoje dvije ćerke, dvogodišnjom Mavi i 11-mjesečnom Mel. U videu je i Nejmarov 14-godišnji sin Davi Luka, kojeg je dobio sa influenserkom Kerol Dantas.

Nejmar ima još i ćerku Helenu iz afere sa Amandom Kimberli. Helena je rođena u vrijeme kada je Nejmar već bio u vezi sa Bjankardi, što je dovelo do raskida para. Ipak, pomirili su se nekoliko mjeseci kasnije, a potom i vjenčali.

Pogledajte još Bruninih slika:

Mnogi smatraju da su ćerke "kazna" za sve ono što je radio djevojkama, s obzirom da je ranije bio poznat po brojnim aferama, kao i da je Brunu prevario čak 92 puta. U jednom trenutku se pisalo čak i da je po srpsku starletu Soraju poslao avion, a o lajkovima fotografija Teodore Džehverović brujali su domaći mediji. 

Takođe se pisalo i o tome da je Nejmar svojevremeno slao poruke i djevojci Bake Praseta, Mileni. 

Pogledajte kako ona izgleda:

Sad kad ima ćerkice stiče se utisak da konačno svoju suprugu Brunu tretira drugačije, te ostaje da vidimo da li je promjena trajna. 

Tagovi

Nejmar Otac dijete

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