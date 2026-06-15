Ceca platila 8.000 € nove zube, a ova pjevačica 18.000 €: Ko je sve od slavnih dao bogatstvo za savršen osmijeh

Mnoge pjevačice i pjevači sa estrade odlučili su da sebi promijene osmijeh.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Mnoge pevačice i pevači sa domaće estrade godinama unazad mijenjali su svoj izgled, a osim estetskih korekcija lica, posebnu pažnju privlače i intervencije na zubima koje su mnogima donele prepoznatljive "holivudske osmjehe".

Lepa Brena - osmijeh koji je postao trend na estradi

Lepa Brena je tokom godina nekoliko puta korigovala svoj osmijeh, a poslednju veću promjenu napravila je 2017. godine, kada je ugradila novi set zubnih navlaka. Kako su mediji ranije pisali, pojedinim mladim pjevačima iz "Zvezda Granda" preporučivala je svog stomatologa, a navodno je neke od njih čak i počastila osmijehom po uzoru na svoj.

Među njima se našao i Milan Stanković, za kojeg se svojevremeno pričalo da mu je Brena pomogla da koriguje osmijeh. Pjevač je tada uradio intervenciju kojom su ispravljeni zubi u gornjoj vilici, čime je značajno promijenio svoj izgled i dobio prepoznatljiv osmijeh.

Ceca Ražnatović - iskeširala 8.000 eura

Ceca Ražnatović mijenjala je navlake na zubima i, prema pisanju medija, birala najskuplji porcelan koji ju je koštao oko 8.000 eura. Fotografije iz tog perioda zabilježile su je ispred stomatološke ordinacije na Zvezdari, a ubrzo nakon toga njen osmijeh postao je znatno drugačiji.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Milica Todorović - od raspadnute tarabe do blistavog osmijeha

Milica Todorović je otvoreno govorila o korekcijama zuba i promjeni osmijeha, koji je, kako se navodi, koštao oko 2.000 eura.

"Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim vještačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je natjerala da odem kod zubara i na tome joj hvala", rekla je pjevačica.

Žika Jakšić isto pratio trend

Žika Jakšić je takođe pratio trend modernih, bijelih zuba i promijenio svoj osmijeh. Iako, kako se navodi, ranije nije imao problematične zube, danas njegov osmjieh mnogi opisuju kao "holivudski".

Izvor: Instagram/zika.jaksic/screenshot

Emina Jahović

Emina Jahović često je isticana kao jedna od rijetkih javnih ličnosti koja je dugo njegovala prirodan izgled. Ipak, njene fotografije iz ranijih godina pokazuju da je i njen osmijeh vremenom doživio promjene, iako je ona u više navrata isticala prirodnost svog izgleda.

Izvor: MONDO

Rada htjela da bude kao Anđelina Džoli

Rada Manojlović je tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" 2009. godine sredila zube, a kako je sama navela, na tu promjenu je uticala i sugestija mentora.

"Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam željela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i vidjela da to na TV rogobatno izgleda. Poželjela sam da imam osmijeh Anđeline Džoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lijepo, vidjela sam na snimcima i to mi ne smeta", rekla je tada pjevačica.

Vidi opis Ceca platila 8.000 € nove zube, a ova pjevačica 18.000 €: Ko je sve od slavnih dao bogatstvo za savršen osmijeh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 8 8 / 8

Goca Božinovska uložila paprene pare

Goca Božinovska je takođe uložila oko 8.000 eura u novi osmijeh, kao i Ceca, nakon čega je istakla da je promjena uticala i na njen izgled i samopouzdanje.

"Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba... sada izgledam mnogo bolje i mlađe", izjavila je pjevačica.

Dara Bubamara - osmijeh po uzoru na koleginice

Dara Bubamara je javno govorila da je željela osmijeh poput Nataše Bekvalac, te je 2017. godine uradila korekciju u inostranstvu, koja je navodno koštala oko 18.000 eura.

Prija – savršen osmijeh u skladu sa izgledom

Aleksandra Prijović je takođe mijenjala zube i danas važi za jednu od pjevačica sa najupečatljivijim i najuređenijim osmijehom na estradi.

Katarina Grujić otvoreno govorila

Katarina Grujić je priznala da joj je ranije smetao izgled zuba, zbog čega je odlučila da ih koriguje. Danas, kako se često navodi, ima prepoznatljiv "holivudski osmijeh".

Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

On je bio prezadovoljan promjenom

Milan Stanković je takođe radio korekciju zuba, a kako je isticao, nakon zahvata bio je izuzetno zadovoljan rezultatima.

"Intervencija nije dugo trajala, a kada sam se pogledao u ogledalu bio sam prezadovoljan", rekao je pjevač.

Izvor: Kurir/ MONDO