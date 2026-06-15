"Rekao sam: 'Ili ćeš biti majka ili pjevačica'": Pjevač se oženio 15 godina mlađom koleginicom, dao joj ultimatum

Emir Habibović otkrio je detalje o braku sa Tamarom Selimović i njenom povratku na muzičku scenu.

Izvor: Instagram printscreen/emirhabibovicofficial

Pjevač Emir Habibović je od početka dvehiljaditih godina na sceni, iza sebe ima brojne hitove i nastupa širom dijaspore, a njegov ljubavni život oduvijek je intrigirao javnost.

Naime, on je u braku sa 14 godina mlađom pjevačicom Tamarom Selimović koja je postala poznata tokom učešća u muzičkom programu "Zvezde Granda", nakon čega se povukla i postala zbog udaje i majčinstva.

Habibović je u februaru ove godine govorio o svojoj supruzi Tamari Selimović, te otkrio da li će se ona vratiti na scenu:

"Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savjete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svijetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pjevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve objelodaniti, kada će ta magla nestati. Tamari ništa ne branim, ona pjeva vrhunski. Krene da pjeva, pa stane. Ja imam mnogo obaveza, ali hoću da gradim njenu karijeru, međutim, nešto je stalno vraća nazad.

Taman krene, pa stane. Iskreno, volio bih da ne pjeva. Ima ona svoj život. Hoćeš da snimaš pjesme – snimaj za sebe. Neka pjesma, odradiš jedan ili dva bloka, dođeš kući, ali danas, ako nisi obukla minić i ako ne praviš majmuna od sebe, ne možeš da prođeš. Rijetke su pjesme koje danas uspiju."

Na pitanje o navodima od prošle godine da se razvode, Emir kaže:

"Bio je nesporazum, budalaština. Ja sam prebrz za neke stvari. Da je bilo išta ozbiljno... Ne bih da vrijeđam nikoga, ali ovo je nemoguće – ljudi bez imalo karaktera. Pričaćemo lijepo, ali nemoj da juriš za mnom. Sjeti se malo – imaš li ti porodicu, ko te je tako vaspitao? Danas je najbolje da ja izvučem od tebe neki trač, pa da te ukanalim, ali to nije poenta", rekao je on.

Izvor: Nova/ MONDO