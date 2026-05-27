"Našli su mi narkotike u krvi": Prvo oglašavanje Tamare Bojanić posle hapšenja, ponovo šokirala javnost

Oglasila se starleta Tamara Bojanić prvi put nakon hapšenja, iznela šok detalje

Nakon što je noćas uhapšena noćas u Beogradu na vodi, zbog vožnje pod dejstvom narkotika, starleta Tamara Bojanić se sada oglasila.

Tamara je potvrdila da je bila privedena, ali i da joj je policija "često bila za petama", te da su joj dolazili i u stan.

- Ne znam šta je, policija zadnjih mesec dana samo kruži oko moje zgrade. Kao izadjem tako me zaustavljaju. Čak mi dolaze i na stan - rekla je Tamara za Telegraf. A što se pritvora tiče, trajao mi je kraće od poslednje veze - objašnjava za pomenuti medij, pa nastavlja:

- Istina je da ću tužiti sve novine koje su napisale da sam bila u alkoholisanom stanju, a ne pod dejstvom narkotika. Jer našli su mi narkotike u krvi. Ja se bavim samo skupim sportovima - rekla je.

Starleta je tokom incidenta od prošle večeri, navodno divljala preko Mosta na Adi.

Tamara je vozila nasilničkom vožnjom, pa tada molila policiju da joj ne rade test.

