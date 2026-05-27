Porodila se Teodora Bjelica: Glumica na svet donela ćerku, isplivala i prva slika s bebom (Foto)

Glumica Teodora Bjelica se porodila i na svet donela devojčicu. Teodora i njen suprug, fudbaler Karlo Muhar, odlučili su da ovaj najintimniji trenutak prvobitno sačuvaju samo za sebe i proslave ga isključivo u krugu bliskih prijatelja, a sada su radosnu vest podelili sa svima.

Teodora je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz prve šetnje sa svojom naslednicom. Sudeći po objavi, Teodora izgleda lepo i sveže, i očigledno maksimalno uživa u prvim danima majčinstva.

Dolazak bebe kruna je njihove ljubavi, usledivši nakon bajkovitog venčanja koje je takođe bilo isplanirano u strogoj tajnosti.

