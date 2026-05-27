Ukrajinski predsjednik Zelenski poslao je hitno pismo Trampu, upozoravajući na nedostatak protivvazdušne odbrane usled ruskih napada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trampu u kojem ga upozorava na sve veći nedostatak ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, a posebno protivbalističkih odbrambenih sposobnosti, piše "Kijev Independent".

Ovaj apel dolazi u trenutku kada Rusija pojačava masovne vazdušne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim talasom udara na Kijev, uključujući napade na lokacije koje je Moskva opisala kao ukrajinske "centre za donošenje odluka".

"Što se tiče protivvazdušne odbrane od raketa, oslanjamo se na naše prijatelje. Ali kada je riječ o odbrani od balističkih projektila, zavisimo gotovo isključivo od Sjedinjenih Država", navodi se u pismu u koje je "Kijev Independent" imao uvid.

Ukrajinski zvaničnici strahuju da bi ograničene zalihe presretača Patriot i drugih sistema sa Zapada teško mogle izdržati ovakav nivo bombardovanja.

"Situacija je zaista teška po pitanju protivbalističke odbrane", izjavio je za "Kijev Independent" izvor iz ukrajinske vlade.

"Molim vas za pomoć"

Prema riječima zvaničnika, ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina dostavila je pismo Bijeloj kući, predsjedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu i drugim članovima Kongresa.

Pismo takođe odražava rastuću zabrinutost Kijeva zbog poteškoća u nabavci oružja kroz program Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), koji saveznicima iz NATO omogućava finansiranje kupovine američkog oružja za Ukrajinu.

"Trenutna dinamika isporuka kroz program PURL više ne odgovara stvarnoj prijetnji sa kojom se suočavamo. Molim vas za pomoć u zaštiti ukrajinskog neba od ruskih projektila. U ime ukrajinskog naroda, sa poštovanjem molim predsjednika i američki Kongres da ostanu angažovani i da nam pomognu da obezbijedimo ovo ključno sredstvo zaštite od ruskog terora: rakete Patriot PAC-3 i dodatne sisteme, kako bismo zaustavili ruske balističke projektile i druge raketne napade", piše u pismu koje je napisao Zelenski.

Sve veći pritisak na protivvazdušnu odbranu

Najnoviji ruski napad velikih razmera dodatno je istakao sve veći pritisak na ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Ukrajinske vazdušne snage izvijestile su da su ruske snage tokom masovnog noćnog napada 24. maja lansirale 90 projektila i 600 dronova.

Zelenski je još 16. aprila naložio komandantu vazdušnih snaga Mikoli Oleščuku da hitno kontaktira partnerske zemlje koje su obećale rakete Patriot i druge zalihe za protivvazdušnu odbranu, s obzirom na to da su se ukrajinske zalihe presretača smanjile. Ta direktiva je uslijedila nakon upozorenja Zelenskog da su zalihe projektila Patriot američke proizvodnje dostigle kritičan nivo.

Moskva pojačava prijetnje

Moskva sve češće povezuje vojnu eskalaciju sa javnim pretnjama. Rusija je tako 25. maja najavila planove za novu seriju masovnih udara na Kijev, opisujući ih kao odmazdu za ukrajinski napad u okupiranoj Luganskoj oblasti.

Rusija je tvrdila da je ukrajinski napad pogodio studentski dom, dok je Kijev izjavio da je ciljao ruski komandni centar za dronove.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiu u telefonskom razgovoru 25. maja da Moskva planira udare na ukrajinske "centre za donošenje odluka" te je pozvao Vašington da evakuiše američku ambasadu u Kijevu.

Zelenski u svom pismu ipak izražava uvjerenje da se nebo iznad Ukrajine može zaštititi.

"Većina ruskih projektila može se zaustaviti", poručio je.

(Index/MONDO)