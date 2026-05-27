Jovanu Jeremić ucenjivali intimnim slikama: Tražili joj 20.000 eura, u suprotnom će je svi vidjeti golu

Tražili su od nje sumu od 20.000 eura da ne objave kompromitujuće slike.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić našla se na meti internet prevaranata koji su pokušali da od nje iznude čak 20.000 eura koristeći lažne, intimne fotografije na kojima je potpuno obnažena.

Ovu šokantnu informaciju prvi je u javnost iznuo njen saradnik Aleksa Marković, koji je do detalja opisao kako je izgledao trenutak kada su ucjenjivači stupili u kontakt sa voditeljkom.

"Kada smo bili u Vrnjačkoj banji sjedimo nas dvoje na bazenu i ćaskamo i stiže Jovani poruka na Instagram i to ona koja nestaje. Ona se davno slikala u Crnoj Gori u kupaćem, a oni od tih slika vještačkom inteligencijom namontirali kao da je gola. Jedino se po tri prsta kojima je držala kupaći moglo primujetiti da je fotografija montirana", ispričao je Marković za Informer tada.

"Napravili mi grudi da ih poželiš"

Jovana Jeremić je ubrzo i sama potvrdila saradnikove riječi, ne krijući da je ostala zapanjena koliko su njene lažne nage fotografije vjerno i realistično napravljene uz pomoć moderne tehnologije.

"Ja imam fotografiju iz Crne Gore kako sjedim na stepenicama u kupaćem, a oni su sve skinuli i izgledam kao da sam potpuno gola. Napravili su mi grudi, imam grudi da poželiš na toj slici. Najinteresantnije je da su oni perfektno napravili ženski organ, samo mali broj onih koji su vidjeli znaju... Do te mjere vještačka inteligencija to dobro radi da je stvarno tako i uživo. Da nisu bila ta tri prsta kojim sam držala kupaći, koja nisu mogli da izbrišu, ja ne znam kako bih se oprala, to bi im prošlo", izjavila je vidno šokirana Jovana Jeremić.







(Informer, MONDO)