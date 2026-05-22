Folker kupio kola od 500.000 eura: Slikao se pored bijesne mašine, ljudi mu čestitaju na mrežama (Foto)

Emir Habibović se pohvalio luksuznim automobilom na Instagramu

Izvor: Instagram/ emirhabibovicofficial

Folker Emir Habibović pohvalio se na Instagramu novim automobilom koji je kupio. On je pozirao pored bijesne mašine i izazvao mnoštvo reakcija s obzirom da ovaj model nema skoro niko u Srbiji.

Emir je kupio poseban model luksuznog automobila čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura. Automobil je mat zelene boje, a Habibović je pored automobila dodao emotikon poklona.

"Bravo", "Sa srećom", "Au, kakva zvijer", neki su od komentara ispod ove objave:

Treće dete na putu

Emir sa koleginicom Tamarom Selimović čeka treće dijete, a nakon saznanja da čekaju dječaka rekao je:

"Ja sam najsrećniji čovjek. Tri sina, tri ćerke. Muškooo. Bože, hvala ti" poručio je Emir koji je za "Blic" rekao kada je njegovoj ženi termin za porođaj. - Tamara je u trećem mesecu, u septembru joj je termin.









(Blic, MONDO)