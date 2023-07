SKINULA SE GOLA I ZATRČALA NA KOLA! Neviđeni skandal Maje Marinković - "Drala se, cijeli komšiluk je čuo"

Maja Marinković nakon okončanja veze s Bilalom Brajlovićem vratila se u Beograd, a onda su počeli jedan o drugome da iznose sav "prljav veš".

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Rijaliti učesnica Maja Marinković, privlači veliku pažnju javnosti još od kada se prvi put pojavila u javnosti. Zbog žestokih svđa i tuča bila je često glava tema, ali i na meti žestokih kritika i osuda javnosti, a skandale je pravila i van kamera kada je stupila u vezu sa nevjenčanim suprugom svoje tadašnje drugarice Aleksandre Subotić.

U Zadruzi je imala nekoliko turbulentnih veza prvo sa Markom Janjuševićem Janjušem, pa sa Filipom Carem, Zvezdanom Slavnićem, Markom Markovićem, ali Bilalom Brajlovićem. Sa Bilalom je bila u šestoj sezoni Zadruge, a kada je on napustio rijaliti zbog povrede noge, prevarila ga je s Filipom Carem. Nakon njegovog povratka nisu se pomirili, ali su vezu nastavili po izlasku u spoljni svijet.

Maja se preselila kod u Sarajevo, ali veza nije dugo potrajala. Par je raskinuo, Maja se vratila u Beograd, a onda su počeli da iznose prljav veš jedan od drugome. Dok Maja tvrdi da ju je Bilalova porodica pitala da pređe u islam, on ističe kako ga je zaključavala i uzimala mu pasoš.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ubrzo je Maja iznela prepiske na kojima Bilal prijeti samoubistvom ukoliko ga ona prevari sa Markom Janjuševićem Janjušem, sada se oglasio i on koji je izneo šok detalje njihovog odnosa - "Ona se skine gola i trči na auto! To dranje! To ne čuje zgrada, to čuje cijeli komšiluk!", rekao je Bilal, pa dodao:

"Ti u takvoj situaciji ne znaš kako da se ponašaš! Ja ne mogu otići od nje! I onda smo došli u fazu svaku noć, zaključa vrata, uzme mi pasoš i tek tada može zaspati", ispričao je on, dok je bivša učesnica Zadruge, Sandra Rešić jednom prilikom ispričala da je Maja još jednom izašla gola na ulicu, a onda joj je u pomoć priskočio taksista.