Bogati udvarač Jelene Karleuše osuđen na dvije i po godine zatvora: Imao debeo dosije, pjevačica se odmah oglasila

Pjevačica Jelena Karleuša stala je u odbranu Sadetina Sarana nakon što je tursko-američki biznismen i sportski funkcioner osuđen na dvIJe i po godine zatvora zbog optužbi za podsticanje ilegalnog klađenja.

Izvor: Instagram printscreen

Turski milioner Sadetin Saran, o kom se ranije govorilo zbog navodne veze sa Eminom Jahović, a poslednjih mJeseci zbog interesovanja za Jelenu Karleušu, osuđen je na dvIJe i po godine zatvora zbog optužbi za podsticanje ilegalnog klađenja.

Turski sud ga je proglasio krivim nakon što je utvrđeno da su na platformi "Es Sport", koja posluje u okviru njegove kompanije, emitovane reklame povezane sa ilegalnim kladionicama.

Međutim, Karleuša tvrdi da je Saran žrtva političkog progona i da je u rodnoj Turskoj izložen medijskoj satanizaciji zbog velike podrške koju uživa u narodu.

" Sadetin Saran je već duže vrIJeme žrtva političkog progona. Aktuelni režim u njemu vidi potencijalnu prIJetnju na narednim izborima. Njegova popularnost kao predsJednika Fenerbahčea je ogromna i uživa veliku podršku građana, a uporedo s tim započela je i njegova medijska satanizacija. Takođe, želim da naglasim da je Sadetin veliki prijatelj Srbije. Nas dvoje smo bliski prijatelji i vJerujem da će iz ove situacije izaći kao pobJednik. Njegov pravni tim trenutno radi na obaranju presude. Sadetin ima moju punu javnu podršku, jer mi se, kao velikom patrioti, ne dopada naoružavanje takozvane države Kosovo od strane dijela tamošnjeg režima", rekla je Karleuša za Informer.

Sadetin oduševljen Karleušom?

Podsjetimo, priče da između Sadetina i Karleuše postoji nešto više podstakla je izjava pjevačice da milioner "uopšte nije loš".

Nakon toga, izvor blizak Saranu otkrio je da postoje simpatije:

"Sadetin se već godinama loži na Jelenu. Pratio ju je i redovno joj lajkovao sve objave dok je još imala Instagram. Ona je i te kako poznata u Turskoj, tamo je i dalje svi znaju kao "jenge" s obzirom na to da je njen bivši suprug Duško Tošić igrao za fudbalski klub Bešiktaš.

Vidi opis Bogati udvarač Jelene Karleuše osuđen na dvije i po godine zatvora: Imao debeo dosije, pjevačica se odmah oglasila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / sadettinsaran Br. slika: 5 5 / 5

"Htio je da je odvede na večeru, ali se Jelena u međuvremenu vratila u Beograd ", priča izvor Telegrafa, pa nastavlja:

" Ipak, vrag je odnio šalu i od tada Sadetin bukvalno ne ostavlja na miru Karleušu.Svaki dan joj na kućnu adresu šalje cvijeće i skupocjene poklone. U jednoj od poruka, on joj je napisao da želi da je što pre vidi ponovo u Istanbulu i da samo kaže kad hoće da dođe. Na raspolaganje joj je stavio i svoj privatni avion. Jeleni je sve to u početku bilo simpatično, ali poznato je da ona voli mlađe muškarce i da on koliko god da je moćan, jednostavno nije njen tip" priča sagovornik i dodaje:

"U međuvremenu, ona je saznala da on ima i policijski dosije i da je osumnjičen za kriminalne djelatnosti u vezi s proizvodnjom i trgovinom drogom. Poznato je šta JK misli o narkoticima, pa ga je, čim je to pročitala, odmah precrtala za sva vremena. Ona ne želi da joj se ime spominje u vezi s takvim ljudima, odakle god da su i koliko god da su moćni i bogati. On to sigurno još nije shvatio, pa se i dalje nada, ali će vjerovatno u jednom momentu odustati. Kod Jelene definitivno nema šanse. Ona o ljubavi trenutno i ne razmišlja, fokus joj je usmjeren na karijeru i novi album, koji uskoro izlazi" zaključuje izvor.

(Informer.rs/MONDO)