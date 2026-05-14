Lordi opsovao na srpskom: Finci prije 20 godina pobijedili na Evroviziji, a i dalje su atrakcija

Autor Marina Cvetković Izvor mondo.rs
Poznati finski sastav prokomentarisao je srpske predstavnike, grupu Lavina.

Lordi opsovao na srpskom, pa progovorio o Lavini

Finski hard rok bend Lordi došao je u Beč kako bi podržao takmičare na 70. Pjesmi Evrovizije. Slavni muzičari su osvojili ovo takmičenje prije tačno 20 godina pjesmom "Hard Rock Hallelujah" u Atini.

Njihov specifični izgled privukao je pažnju svih prisutnih u sali, a momci iz benda i dalje su i te kako zanimljivi, iako su se prvi put okupili davne 1992. godine.

Lordi stigli u Beč i odmah privukli svu pažnju: Pobedili tačno pre 20 godina, a i dalje grme
Oni su potom pred našom reporterkom Marinom Cvetković otkrili da znaju pomalo srpski jezik, a u jednom momentu su i sočno opsovali.

"Laku noć, volim te", rekao je pjevač iz Finske.

Poslušajte kako Mr. Lordi govori srpski:

Lordi psuju na srpskom na konferenciji: Hit snimak, evo koje naše reči još znaju
"Prije nas nije bilo toliko hevi metala, ali poslije su se pojavili, kao Maneskin i ove godine Srbija", istakao je on i prokomentarisao momke iz Lavine.

"Sjajni su. Rekao sam da su za mene srpski Merlin Menson, tako mi djeluju. Iako ne zvuče isto, ali istu energiju imaju", istakao je Mr. Lordi.

Poslušajte cijelu njegovu izjavu:

Lordi prokomentarisali Lavinu: Evo šta misle o našim metalcima kojima su bili uzor u detinjstvu
Inače, grupa Lavina je nedavno otkrila da je veliki fan Lordija, a finski muzičari nisu krili sreću zbog te informacije.

