Duško Tošić pratio finale Kupa Srbije: Jelenin bivši uživao u loži, otkriveno i ko mu je pravio društvo (Foto)

Duško svaki slobodan trenutak koristi da provede sa njima.

Finale Kupa Srbije između Crvena zvezda i Vojvodina donijelo je pravu fudbalsku dramu, a trofej je na kraju pripao crveno-bijelima nakon izvođenja penala rezultatom 5:4, posle regularnog dijela meča koji je završen 2:2.

Stadion je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a među poznatim licima koja su pratila spektakl sa tribina našao se i bivši fudbaler Duško Tošić, koji je meč gledao iz lože u društvu ćerki Nike i Atine Tošić.

Ponosni otac sa naslednicama je pratio klub za koji je nastupao od 2010. do 2012. godine, a po njihovom raspoloženju moglo se zaključiti da su i te kako uživali u zajedničkom vremenu. Tokom utakmice sve vreme su razgovarali, smijali se i razmjenjivali utiske, pa su mnogi primjetili koliko su bliski.

Duško se za ovu priliku pojavio u elegantnom tamnom odijelu, dok su Atina i Nika još jednom pokazale da imaju istančan osjećaj za modu. Obje su bile stilizovane u elegantnim, ali svedenim kombinacijama prilagođenim sportskom događaju.

Nika je nosila modernu jaknu od prevrnute kože koja je odmah privukla pažnju, dok se Atina odlučila za sofisticiraniji izgled i ponela kaput-sako u sivoj nijansi.