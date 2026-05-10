"Čovjek se baš zaljubiška dok sam bila trudna": Muž zbog druge žene ostavio pjevačicu sa bebom od 2 mjeseca

Tanja Banjanin prisjetila se najstresnijeg perioda u njenom životu.

Pevačica, Tanja Banjanin, najpoznatija po numeri "Ja činim sve" iz 1997. godine, iza sebe ima dva braka, a u njima je dobila dvoje dece.

Staša i Novak njen su najveći ponos i izvor sreće, a uz njih je, kako često ističe, prevazišla mnoge teške životne trenutke. Jedan od najtežih bio je period kada ju je prvi suprug napustio dok je njihova ćerka imala svega dva meseca, i to zbog druge žene.

"Čovek se baš zaljubiška dok sam bila trudna. Posle prvog braka sam bila razbijena na sitne komade, kako psihički tako i fizički. Moj tadašnji muž je našao drugu. Ćerka je imala tek dva meseca, a muž mi saopštava da je zaljubljen u drugu. Iskreno, jedva sam se podigla iz toga. Ja sam mu stvari spakovala u kese. Više od godinu dana mi je bilo potrebno da izađem iz krize", ispričala je pevačica pre nekoliko godina.

Pevačica navodi da su joj majka i brat bili najveća podrška.

"Ja od njih dobijam sve što zaslužujem, a nadam se da sam zaslužila i poštovanje. Lepo se slažemo nas troje... Staša baš ima tu izraženu crtu koja se zove 'pažnja'. Osim toga, ceo život je izrazito upućena na mene, moju mamu, a sada na neki način i na Novaka, pa i na njega pazi. A Nole... Pa, Nole je još uvek dečak, kod kog se trudim da razvijem takav odnos prema ženi uopšte. Lepo je vaspitan. Ipak, zasad ga nekad iz šale zovemo 'mali Sulejman', s obzirom na to da je okružen nama ženama. A ko najviše brine? Mama, naravno. Jedna i jedina, bez dileme", rekla je pevačica.