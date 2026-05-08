Slavnoj Srpkinji Plejboj nudio svjetsku slavu ako abortira bebu: Ćerka domaće glumice prvi put otkrila detalje

Ćerka Milje Vujanović na godišnjicu ogromne tragedije otkrila je nepoznate detalje o slavnoj majci

Maša Vujanović, ćerka čuvene Milje Vujanović, najpoznatije astrološkinje na prostorima bivše Jugoslavije, oglasila se na godišnjicu stravične tragedije, kada je bivši vjerenik njene majke, pukovnik Obrad Zejak, pucao u njenu majku 8. maja 2000. godine.

Ovaj stravični čin ostavio ju je trajno paralizovanu, a ćerka Maša javno je uputila potresne riječi, otkrivši nepoznate detalje o slavnoj majci.

"Na današnji dan, 08. 05. 2000, doživela je gnusni pokušaj ubistva od strane svog partnera, pred njenim sinom, mojim polubratom. Partner joj je pucao u kičmu, s leđa, u namjeri da bude po njegovom. To nešto što mu je bilo u glavi.

Preživjela je zahvaljujući Božijoj volji i umijeću mog tada maloljetnog brata, koji joj je zaustavio krvarenje čekajući Hitnu pomoć, koja je došla bez nosila i odnijela je u njenom ćebetu", započela je Maša Vujanović.

Potom je otkrila da su stručnjaci mislili da njena majka nema šansu da preživi:

"Ljekari je nisu operisali jer su 'procijenili da neće preživjeti'. Da, oni su inače i vidovnjaci... Možda da nisu, ti ne bi bila nepokretna i mučila se toliko. Ostala je potpuno nepokretna narednih pet godina, nakon čega se preselila u vječnost."

Maša se potom javno zahvalila majci otkrivši i nepoznat detalj o njenoj karijeri:

"Hvala ti, mama, što si odlučila da se rodim, iako si bila sama u tome, iako su ti iz Plejboja nudili svjetsku karijeru samo ako me abortiraš. Birala si život, carstvo ti nebesko, ratnice moja voljena. Znam da si spasila dušu", napisala je Maša.

Podsjetimo, Milja Vujanović bila je nekadašnja Mis Srbije 1967. godine. Nakon glavne uloge u filmu "Rani radovi" Želimira Žilnika (1969.), koji je na prestižnom Berlinalu osvojio Zlatnog medveda, predviđali su joj sjajnu glumačku karijeru.

Kadar je dijelila i sa Draganom Gagom Nikolićem u filmu "Bube u glavi", a uspjesi su se samo ređali.

Inače, Milja je posle Eve Ras, bila druga glumica koja se skidala u filmovima, a još uvijek se pamti njena izjava da bolje izgleda bez odjeće nego kad je obučena.

U jednom trenutku su joj dosadile te uloge praznoglavih, golišavih ljepotica, pa se povukla i potpuno posvetila astrologiji. Praktično se odrekla glumačke karijere, ali ne i javnog života, zbog čega je bila opsesija mnogih slavnih muškaraca. Bila je ljubav Arsena Dedića, Vuka Vuče, Roberta De Nira i mnogih drugih.

Međutim, upravo je buran ljubavni život ono što je lijepoj Milji na kraju donijelo najveću bol.

Miljin život se promenio kada je upoznala pukovnika Obrada Zejaka. Glumica i bivša misica već je tada imala svoj Astro centar, a pukovnik je isprva bio njen klijent.

Kasnije je i sama rekla: "Ovaj kao da je došao da me ubije". Međutim, par je ubrzo potom stupio u vezu, a nakon jedne svađe 2000. godine, pucao je u nju. Odmah potom prijavio se za pokušaj ubistva.

Miljina ćerka je kasnije govorila da je od samog starta imala loš odnos sa dečkom majke, kao i da joj je upravo on dao otkaz u firmi bivše glumice i misice. Ona je dodala i da je njena majka željela da prekine ovaj odnos koji je trajao 10 godina.

Međutim, iako je pucao u nju, Milja je tražila da Obrad bude oslobođen, te da živi sa njom, a da mu kazna bude tako što će voditi računa o njoj koja je tada bila nepokretna, a pet godina nakon ranjavanja, slavna glumica je preminula.