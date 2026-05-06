Djevojka pucala na njega zbog afere sa glumicom: Ljubavnica mu se bacila sa zgrade, a onda ga je stigla sva nesreća

Na današnji dan, 7. maja 1901. godine rođen je čuveni glumac Geri Kuper, poznat ne samo po kultnim filmovima, već i po burnom ljubavnom životu.

Gari Kuper je bio jedna od, ako ne i najpoznatija filmska Zlatnog Holivuda, a tokom svoje 36 godina duge karijere, uspio je da ostavi veliki utisak ne samo na velikom platnu, već i iza kulisa.

Rođen je kao Frenk Kuper na farmi u Montani, a iako je kasnije studirao umjetnost u Ajovi, na kraju je odustao i uputio se u Los Anđeles.

Tamo započinje karijeru u Holivudu kao kaskader i statista u nijemim filmovima kao što su "Gromoglasno krdo", "Mesa divljeg konja" i "Trail Rider". Naravno, činjenica da je već bio vješt konjanik i bivši kauboj iz stvarnog života bila je prednost za ambicioznog glumca.

Međutim, Kuper je smatrao da je kaskaderski rad "tvrd i okrutan" i za njega i za konje, a u želji da dobija uloge pristao je na savjet menadžera da ime promijeni u Geri, a ovo ime u to vrijeme niko drugi nije imao.

Ovaj potez drastično mu je promijenio život, i uloge su krenule da se ređaju. Pomogla mu je Klara Bou koja mu je praktično i namještala uloge i učvrstila njegov status srcelomca.

Štampa je redovno pratila njegove afere. Tako je, tokom veze sa Lupe Velez započeo tajnu vezu sa Marlen Ditrih. Velezova nije ispuštala iz vida svog dečka, te je u jednom trenutku, u naletu ljubomore pucala na njega dok se ukrcavao na voz. Srećom, promašila je.

Nažalost, Kuper je nastavio sa raskalašnim životom, ljubio je udatu Kerol Lombard sa kojom je snimao film, a šuškalo se i da je imao vezu sa muškarcem. Dok se viđao sa Klarom Bou i Lupe Velez, dijelio je kuću povremeno sa kolegom glumcem Andersonom Lolerom.

U jednom trenutku je odlučio da napravi predah od slave i otputuje u Italiju, a tamo je uplovio u vezu sa groficom rođenom u Americi Doroti di Fraso, koja je bila udata za važnog italijana.

Vratio se nakon godinu dana romanse u inostranstvu, osjećajući se odmorno i podmlađeno. Godinu dana kasnije, upoznao je 20-godišnju njujoršku debitanticu Veroniku Balfe, a nije trebalo mnogo da planu emocije, zbog čega su se i tajno vjenčali 15. decembra 1933.

Porodica je isprva dobro uticala na glumca, ali se 1942. sve promenilo. Kuper se zaljubio u svoju koleginicu Ingrid Bergman, a aferu su čuvali godinu dana.

Nakon toga je zaveo i mlađu koleginicu Patrišu Nil, a iako je prethodne afere uspijevao da sakrije, to nije bio slučaj sa ovom.

Na kraju je svojoj supruzi priznao ne samo da su glasine tačne, već i da je zaljubljen u svoju bivšu koleginicu, koju je mjesecima viđao iza njenih leđa. Iako Kuper nije tražio razvod, on i Balfe su se ipak zakonski razdvojili u maju 1951. godine zbog čega će uskoro zažaliti…

Veza sa Nil bila je turbulentna, a čim je otkrio da je ostala trudna, primorao ju je da prekine trudnoću. Glumica je takođe tvrdila da je filmska zvijezda postala agresivna prema njoj nakon što je saznao da je otišla na sastanak sa Kirkom Daglasom.

Za to vrijeme, Gari Kuper ulazi u aferu sa prelijepom Grejs Keli, a Nilova je bio toliko povrijeđena kada je čula za njegovu novu romansu, da je doživjela nervni slom i napustila Holivud.

Međutim, Kuper je okrenuo novi list i odlučio da se vrati ženi i ćerki. Do februara 1954. godine, nakon što je dokazao lojalnost porodici, Kuper i Balf su prekinuli razvod i zvanično dali svojoj ljubavi drugu šansu. Okrenuo se vjeri preispitujući greške iz prošlosti, te se čak i krstio 1959. pred malom grupom porodice i prijatelja.

U aprilu 1960. godine, Kuperu je dijagnostikovan rak prostate. Nakon operacije, glumac je saznao da umire, a ove vijesti krio je od svih. Preminuo je samo šest dana nakon svog 60. rođendana.

Iako je ostao u braku sa Balfe do dana kada je umro, ubrzo je izašlo na vidjelo da postoji još jedna žena sa kojom je Kuper imao aferu. Holivudska kostimografkinja poznata kao Irene Lenc tvrdila je da je kasnije u životu bila u vezi sa glumcem.

Samo godinu dana nakon što je preminuo 1962. godine, ona je sebi oduzela život skočivši iz zgrade.