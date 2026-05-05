Ana Ivanović našla dečka, Bastijan se odmah oglasio: Evo šta radi bivši suprug dok ona uživa u novoj ljubavi

Ana Ivanović krije svoj privatan život, a nedavno je procurila informacija da je srećno zaljubljena.

Izvor: Instagram / anaivanovic

Nakon perioda koji je za Anu Ivanović bio emotivno iscrpljujući i pun izazova, posebno zbog razvoda od Bastijana Švajnštajgera, nekadašnja teniserka polako okreće novo poglavlje u svom životu. Prema navodima izvora, ona više ne samuje i navodno je ponovo zaljubljena.

Bastijan Švajnštajger se, nakon tih informacija, oglasio na društvenim mrežama i pokazao da vreme provodi u prirodi, uživajući u šetnjama planinskim stazama i to sam.

Kako tvrde izvori bliski bivšoj teniserki, Ana je u vezi sa muškarcem koji nije deo javnog života. Reč je o strancu koji je uspešan u svom poslu, ali daleko od medijske pažnje.

Navodno su se upoznali u trenutku kada joj je stabilnost bila najpotrebnija, a njihov odnos se razvijao potpuno daleko od očiju javnosti, bez zajedničkih fotografija, bez pojavljivanja na događajima i bez ikakvog eksponiranja, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

"Ona sada bira mir bez senzacionalizma. Posle svega što je prošla, shvatila je koliko joj znači privatnost, naročito u emotivnom smislu. Ovaj put ne želi da deli svoju sreću sa celim svetom bar ne dok ne bude sigurna da je to to. Najbliži prijatelji upućeni su u njenu novu ljubavnu priču, ali to brižljivo čuvaju za sebe", priča sagovornik za Kurir.

Navodno, njen novi partner u potpunosti razume njen stav. Upravo ta diskrecija i spremnost da ostane u senci, daleko od medijske pažnje i spekulacija, dodatno su učvrstile njihov odnos.

Za razliku od glamuroznih događaja i javnih pojavljivanja na koja je ranije bila naviknuta, naročito tokom braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, sada više vremena provodi u krugu najbližih ljudi. Navodno putuje, odmara i uživa u jednostavnim, svakodnevnim stvarima, daleko od reflektora i medijske pompe.