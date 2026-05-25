"Moj najveći dar od Boga": Veljko Ražnatović usijao mreže objavom o rođenoj sestri (Foto)

Anastasija Gudelj danas proslavlja 28. rođendan, a jednu od najljepših čestitki uputio joj je njen brat Veljko.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, danas obilježava svoj 28. rođendan. Iako je ovaj važan datum dočekala daleko od porodičnog doma u Beogradu, slavlje nije izostalo u Sevilji, gdje pjevačica trenutno živi sa svojim suprugom, poznatim fudbalerom Nemanjom Gudeljom.

Posebnu pažnju privukla je čestitka njenog brata, Veljka Ražnatovića, koji se sestri obratio posebno emotivnim riječima.

"Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji do sad", napisao je sportista na svom Instagram nalogu.

Izvor: Ig ac3isb4ck