Nekadašnja dadilja poznate porodice svojevremeno je otkrila zanimljive detalje o njima.

Vijest o razvodu Meline i Harisa Džinovića, nakon 23 godine zajedničkog života i braka u kojem su dobili ćerku Đinu i sina Kana, i dalje ne prestaje da intrigira javnost.

Dodatnu pažnju izazvala su i dešavanja iz njihovog privatnog života. Naime, nekadašnja dadilja, koja je svakodnevno brinula o njihovoj djeci, svojevremeno je iznela tvrdnje o tome kako je izgledao život iza zatvorenih vrata, ističući da je razvod pjevača i modne kreatorke nije iznenadio.

U međuvremenu, Melina je ponovo dospela u fokus javnosti, nakon što se prošle subote zaklela na ljubav bogatom Englezu Džefriju Polu Arnoldu Dejmu, čime su dodatno podgrejane priče o njenom privatnom životu.

Vidi opis "Melina me terala da joj donji veš perem na ruke": Bivša bebisterka Džinovića ovu Đininu rečenicu nikada neće zaboraviti

"Mene taj njihov razvod uopšte nije iznenadio, nadam se samo da su djeca dobro. Od početka pratim u medijima cio ovaj haos oko Harisa i Meline i iskreno sve vrijeme razmišljam o Đini i Kanu. Bili su dosta mlađi kada sam ih čuvala, ali djeca su djeca i sigurno im nije prijatno zbog svega. Oni su uvijek bili privrženiji Harisu, Meline su se bojali i uglavnom sam ih kod nje pokrivala kada su pravili raznorazne smicalice. Doduše, meni je to od početka bilo čudno, s obzirom da je Haris često bio na turnejama, mislila sam da sa njom imaju bliskiji odnos", rekla je nekadašnja bebisiterka i otkrila da je Melina sa decom provodila tek sat, dva dnevno.

"Sjećam se recimo kada sam odlazila sa njima u Bečiće, jer oni tamo provode gotovo cijelo ljeto.. Mislila sam da će njih četvoro biti zajedno, a da ću ja biti u nekoj odvojenoj sobi, međutim, na moje iznenađenje, nije bilo tako. Haris i Melina su bili u jednom dijelu hotela, a ja sa djecom u drugom. Sve vrijeme sam bila sa njima u sobi, budila ih za doručak, vodila na plažu, izlazila uveče u šetnje, išla sa Kanom u teretanu, pratila Đinu kada je išla da se druži sa drugaricama. Sa Melinom su se sretali samo na kratko u lobiju hotela"m priseća se bivša bebisiterka Džinovića.

"Melina me je tjerala da joj donji veš perem na ruke"

"Harisa sam videla svega par puta, uvijek se nešto našali i stalno se raspitivao da li me djeca slušaju i da li je sve pod kontrolom. Melina je imala zamerke na moj stajling, pa mi je nekoliko puta nudila da me odvede u šoping i kupi mi neku 'normalnu' garderobu, na šta naravno nisam pristala jer sam po cio dan trčala sa decom i voljela sam da budem ležerno obučena. Svoju garderobu nije željela da nosi u vešeraj, već me je tjerala da njene stvari lično perem na ruke, uključujući i gaće i komplet donji veš, i mislim da je to trenutak kada sam počela da razmišljam o otkazu. Zivkala me je za sve i svašta, i tada sam shvatila da njoj nije potrebna samo bebisiterka, već lični asistent i neko ko će joj bukvalno služiti kad god se njoj prohte", iskrena je ona.

"Ja ću imati ugovoreni brak"

"Prije nego što smo krenuli u Crnu Goru, Melina mi je više puta naglasila da, bez obzira na roming, telefon stalno mora biti dostupan, ali uz obećanje da će račun za telefon platiti ona. Kada smo se vratili za Beograd, samo mi je rekla "'Ja nemam ništa sa tim", pa sam skoro trećinu mjesečne zarade potrošila na mobilni. Zbog svega sam odlučila da prekinem saradnju sa njima"; rekla je bivša bebisiterka i prisetila se jedne Đinine rečenice.

"Nas dvje smo sedjele same na terasi i ja sam je zadirkivala za simpatiju iz škole, a onda smo nastavile da ćaskamo o momcima i zaljubljivanju. Tada mi je rekla 'I ja ću imati ovako ugovoren brak, udaću se za nekog bogataša, a ovako ću biti sa nekim koga volim'. Mislim da tu rečenicu nikada neću zaboraviti , to me je baš rastužilo", završila je svoju ispovjest za bivša bebisiterka porodice Džinović za Alo.